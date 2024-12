Družba kojoj su pripadali Tuđman i Stepinac: Izložen lanac s likom zmaja koji je nosio prvi veliki meštar Braće Hrvatskog Zmaja

PRIVREMENE PROMJENE

Važna obavijest iz ZET-a: Najavljene izmjene tramvajskih linija, evo koje trase su pogođene

Zbog radova na kabelskoj mreži ispravljačke stanice Patačićkina danas od 9 do 12 sati bit će obustavljen tramvajski promet Šubićevom ulicom, od Zvonimirove do Trga Petra Krešimira IV., zatim Branimirovom ulicom od Draškovićeve do Držićeve te Držićevom do Zapruđa.