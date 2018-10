Drama na jezeru kod Zagreba: Auto je lagano tonuo, žena je bila unutra...

Kolega ribič počeo je vikati kako je automobil upao u jezero Tempo. Iz daljine sam vidio kako je još netko unutra i kako se miče te sam odmah otrčao kako bih došao do auta u koji je već prodrla voda, ispričao je ribič Božidar Žagar iz Zagreba, koji je u ponedjeljak oko podneva pecao na jezerima Rakitje između Zagreba i Svete Nedelje. U pomoć mu je priskočio i drugi ribič, Dobrivoj Tomić iz Bjelovara, piše 24sata.

- Ušli smo u vodu koja nam je bila do prsa. Automobil je lagano tonuo, no zapeo je za nešto pa smo mu uspjeli prići. Žena je bila unutra. Čvrsto se držala za volan - ispričao je Dobrivoj. On i Božidar uspjeli su otvoriti vrata i doći do žene. Maknuli su joj ruke s volana te su je izvukli do obale. Gubila je svijest, kažu. Stavili su je u bočni položaj i pozvali Hitnu i policiju.

Foto: Google Earth

Prema prvim informacijama, žena (47) nije bila ozlijeđena, no nakon pregleda će tek saznati zašto je gubila svijest.

