Dom Dražena Petrovića više ne izgleda ovako! Obnova je obavljena u rekordnom roku, sanirano je 1200 kvadrata pokrovnog lima

Košarkaški centar Dražen Petrović ponovno je spreman za utakmice – i to u rekordnom roku, javljaju u gradskoj upravi. Tri tjedna nakon nevremena koje je oštetilo taj sportski objekt, sanacija je dovršena, a Cibona se dana vraća na svoj parket gdje dočekuju Košarkaški klub Zadar, uoči obilježavanja 80. rođendana kluba. Ustanova Upravljanje sportskim objektima (USO), uz potporu Gradskog ureda za obrazovanje, sport i mlade, napravila je sve da se radovi dovrše u najkraćem mogućem roku.

– Kako bi KC Dražen Petrović što prije ponovno bio u punoj funkciji, reagirali smo brzo i učinkovito i već drugog dana nakon nevremena krenuli sa sanacijom. Važno nam je da se dvorana već može koristiti za utakmice i da će Cibona za svoj veliki jubilej igrati u svom domu – rekao je Tomislav Tomašević, gradonačelnik Grada Zagreba.

Najveće oštećenje, podsjetimo, bilo je na krovu, a ondje su izvedeni i najopsežniji zahvati sanacije. U Gradu tvrde da su posljedice nevremena sada u potpunosti uklonjene. Sanirano je više od 1.200 m2 pokrovnog lima te kompletna kupola u središtu krova. Radove je, nakon hitno provedenog postupka javne nabave, izvela tvrtka Eurolim Matija d.o.o., a njihova ukupna vrijednost procjenjuje se na oko 120.000 eura. Istodobno je uređena i unutrašnjost. Hrvatski košarkaški savez potvrdio je da parket zadovoljava uvjete za odigravanje utakmica, nakon što je ustanova Upravljanje sportskim objektima vlastitim snagama provela njegovu sanaciju.

Kao još jednu mjeru, USO je u suradnji s Hrvatskim košarkaškim savezom osigurao i dodatni modularni parket u vrijednosti od 26.000 eura, koji je dopremljen u dvoranu i spreman za uporabu po potrebi. Važno je napomenuti da su sanirane posljedice nevremena i da je dvorana vraćena u upotrebu, a sva ranija oštećenja dvorane bit će riješena u sklopu sveobuhvatne obnove KC Dražen Petrović, za koju je izrađen projektni zadatak te su u tijeku konzultacije s dionicima.

U Gradu podsjećaju i da je, na sjednici Gradske skupštine Grada Zagreba, prošli mjesec usvojena odluka o preoblikovanju KK Cibona iz sportske udruge u sportsko dioničko društvo. Riječ je o važnom koraku kojim se osigurava dugoročna stabilnost i održivo poslovanje kluba, uz transparentnije upravljanje i bez akumuliranih dugova, čime se čuva jedan od prepoznatljivih simbola zagrebačkog sporta.