Dolazi do izmjena u prometu: Dio tramvaja ne vodi preko Jelačićevog trga

Zbog građevinskih radova na stambenim objektima u Jurišićevoj, sutra od 8 do 12 sati, tramvajske linije 11, 12, 14 i 17 će u smjeru istoka grada voziti obilazno preko Glavnog kolodvora. Tramvaji će u navedenom periodu do Trga bana Josipa Jelačića prometovati uobičajenim trasama, a zatim će skretati u Prašku ulicu te preko Glavnog kolodvora voziti do svojih krajnjih odredišta.

Zbog redovnog mjesečnog servisa, zagrebačka uspinjača neće prometovati u ponedjeljak 28. rujna, od 6 do 14 sati. Za putovanje do Gornjeg grada, cijenjenim sugrađanima i posjetiteljima preporučujemo korištenje autobusnih linija 105 (Kaptol – Britanski trg) i 150 (Tuškanac garaža – Gornji Grad – Trg bana Josipa Jelačića).

Zbog radova na raskrižju Vatikanske ulice i Ulice Svetog Mateja, autobusna linija 109 (Črnomerec - Dugave) će od ponedjeljka, 28. rujna u 8 sati do utorka, 29. rujna u 15 sati prometovati djelomično: terminal Črnomerec - redovnom trasom do raskrižja Vatikanske ulice i Ulice Svetog Mateja – (ravno) Vatikanska – (desno) Sarajevska cesta – (desno) Kauzlarićev prilaz – (lijevo) Ulica Svetog Mateja - i u nastavku uobičajenom trasom do odredišta.