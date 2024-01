Dobre vijesti za putnike: ZET produžuje liniju do zagrebačke bolnice, proučite izmjene

Od ponedjeljka ZET produžuje liniju 238. Autobus će u polasku s Kaptola u svim polascima prema Kozjaku voziti izmijenjenom trasom tako što će se zaustavljati na stajalištu "Bolnica Jordanovac".

Iz zagrebačkog gradskog prijevoznika navode kako to čine radi jačanja kvalitete prometne povezanosti s KBC Zagreb.

Foto: ZET

– Linija će od Kaptola prometovati redovnom trasom do raskrižja Lašćinske ceste i Ulice Jordanovac u koju će potom skrenuti, voziti do bolnice, zatim se okrenuti na kružnom toku i nastaviti redovnom trasom do Kozjaka. U povratku prema Kaptolu autobus će prometovati dosadašnjom trasom – pojašnjavaju u obavijesti iz ZET-a.

POVEZANI ČLANCI:

Što se tiče izmjena u javnom prijevozu, tijekom vikenda, odnosno jutros od 7 sati do sutra u 18 sati neće voziti linija 127, Črnomerec - Mikulići. Razlog su radovi na vodoopskrbnom ogranku na raskrižju ulica Mikulići i Boričevec. Zbog redovnog servisa, pak, u ponedjeljak od 6 do 14 sati neće raditi uspinjača.