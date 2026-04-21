Djeca s invaliditetom ne idu na more. Evo kako je put bio organiziran prijašnjih godina, koliko je koštalo i kako Tomašević nastoji riješiti problem

Grad Zagreb početkom prosinca prošle godine raspisao je 384.381 eura vrijedan natječaj kojim traži organizatore ljetovanja za djecu branitelja, one s teškoćom u razvoju te djecu iz socijalno ugroženih obitelji. Natječaj je bio podijeljen u četiri grupe, a ljetovanje je uspješno organizirano za sve kategorije osim za jednu - djecu s teškoćama u razvoju i osobe s invaliditetom koji se kreću u invalidskim kolicima. Ta je grupa natječaja poništena jer, kako piše u Elektroničkom oglasniku javne nabave, nije pristigla niti jedna ponuda.

Ta je grupa natječaja bila vrijedna 21.687 eura, dok je za 2025. godinu procijenjena vrijednost iznosila 34.700 eura. Ni lani se nitko nije javio na na tu grupu natječaja, zbog čega je polička oporba optužila gradsku vlast da štede na onim najpotrebitijima. – Roditelji djece s invaliditetom svakodnevno vode teške i iscrpljujuće borbe. Ljetovanje za njihovu djecu nije luksuz, nego potreba za zdravlje, rehabilitaciju i dostojanstvo. Kada Grad to ne može osigurati dvije godine zaredom, nakon pet godina mandata i rekordnog proračuna, onda više nema izgovora. Tomašević ima novca za sve, osim za djecu kojoj je pomoć najpotrebnija – istaknuli su, primjerice, iz zagrebačkog HDZ-a.

Oglasila se i zastupnica Dina Dogan. – Proračun Grada Zagreba za 2026. je rekordnih 3,15 milijardi eura. Za ljetovanje pedesetero djece s najtežim stupnjem invaliditeta Grad je procijenio da vrijedi 21.687 eura. To je 0,0007 posto proračuna! Problem nije u tome što se nitko nije javio. Problem je što je procjena od početka bila neozbiljna. Za uslugu koja uključuje prilagođen smještaj, medicinsko osoblje, osobne asistente jedan na jedan i prijevoz prilagođenim vozilima, realan trošak bi bio oko 2.000 do 2.500 eura po korisniku, što za pedeset osoba znači najmanje 100.000 eura. Kad wannabe inkluzivna gradska uprava nudi petinu tog iznosa, onda ne raspisuje natječaj nego simulira da ga je raspisala. U isto vrijeme udruge ideološki i osnivački bliske vladajućoj platformi su od 2024. iz gradskog proračuna povukle preko 13 milijuna eura. To je šesto puta više od onoga što Grad nudi za ljetovanje pedesetero najugroženije djece – poručila je na svom Facebook profilu.

Od Grada smo upitom pokušali doznati zašto je ove godine za ljetovanje djece u invalidskim kolicima predviđeni iznos smanjen te koliko se u proteklim godinama za to izdvajalo. Odgovor koji smo dobili identičan je priopćenju koje je Grad jučer objavio, a kojim tek djelomice odgovaraju na to pitanje.

Tržnica Trnje u novom ruhu, obnova tvornice Pluto... Ovo je pet novih zagrebačkih kapitalnih projekata, teški su 23 milijuna eura

– Usluga ljetovanja djece s teškoćama i osoba s invaliditetom osigurava se više od 25 godina u suradnji s udrugama osoba s invaliditetom i nikad nije ukinuta već je naprotiv pojačana. Zahvaljujući ovom gradskom programu, u 2025. godini na trošak gradskog proračuna ljetovalo je 320, a 2026. će ljetovati 350 djece s teškoćama. Proračun za cijelu aktivnost 2026. godine iznosi 196.000 eura, što je najviše ikad i trostruko je više nego npr. 2024. godine. Osim djeci s teškoćama, Grad Zagreb ljetovanje osigurava i odraslim osobama s invaliditetom – istaknuli su u Gradu istaknuvši kako su protekle dvije godine pokušali pokrenuti javnu nabavu za, kako kažu, "dodatnu uslugu ljetovanja djece i odraslih koji se kreću pomoću invalidskih kolica", no da se nitko nije javio.

– Kriteriji su bili pristupačnost objekta, plaže i ulaska u more, 24 sata medicinske skrbi i stručne podrške, uz animatore za djecu i odrasle. Grad je dakle dvije godine zaredom pokušao na tržištu pronaći ponuđača usluge, ali uslugu nije mogao pokrenuti jer se nitko nije javio za njeno provođenje. Grad Zagreb će u suradnji s udrugama osoba s invaliditetom i dalje nastojati iznaći rješenje kako bi u sljedećem pokušaju uspjeli pronaći ponuditelja za uslugu koja će omogućiti da djeca i odrasli koji se kreću pomoću invalidskih kolica dobiju mogućnost ljetovanja na teret proračuna Grada Zagreba – poručili su.

Prema detaljima natječaja, inače, trebalo se osigurati ljetovanje za 50 osoba u tri različita termina. – Program ljetovanja treba obuhvatiti punu pansionsku uslugu po sedam dana na Jadranu, u objektu prostorno prilagođenom za prihvat osoba s invaliditetom koje se kreću pomoću invalidskih kolica sa tri glavna obroka i jednim međuobrokom, edukativne i prevencijske programe iz područja zdravstva i socijalne skrbi, društveno-zabavne i sportsko-rekreativne sadržaje te kreativne radionice pod vodstvom animatora i voditelja, korištenje sportskih i rekreacijskih rekvizita, didaktičkih sredstava i pomagala i prostora unutar objekta te obavezno 24-satni nadzor za to osposobljenih voditelja i zdravstvenu skrb u objektima ili u suradnji s najbližom mjesnom zdravstvenom ustanovom. Uslugu je potrebno izvršiti u tri smjene u trajanju od po 7 dana u navedenim terminima.

Objekt mora imati eksterijer i interijer koji je pristupačan ručnim i elektromotornim invalidskim kolicima korisnika (prilagođen prilaz samoj građevini, unutrašnjim prostorijama, krevetima za korisnike, sanitarnim čvorovima te kupaonicama) terasu i direktan pristup moru za osobe u invalidskim kolicima. Također, eksterijer objekta mora imati uređeno dvorište sa stazama za invalidska kolica te prirodnu hladovinu koja omogućuje korisnicima dodatni prostor za igru, grupnu terapiju, razgovore i radionice na otvorenom – napominje se u natječaju.