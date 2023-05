Dan otvorenih vrata na Međunarodni dan primalja. Vinogradska zove trudnice i njihovu pratnju da obiđu rodilište.

ZAGREPČANKE O URUŠAVANJU:

'Otkad su krenuli radovi to je gradilište loše zaštićeno, osjećam se strašno nesigurno'

Ne čudi me da se to dogodilo i pitam se kako da se to nije dogodilo na više mjesta u gradu. Bilo je u Ilici, u Jurišićevoj, bilo je slučajeva. Kako je moguće ne izvući neku pouku iz toga?, pita se Zagrepčanka s kojom smo razgovarali