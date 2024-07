Bez vode ulice u četiri zagrebačka kvarta: Došlo je do puknuća cjevovoda, evo detalja

Dana 8. srpnja, zbog puknuća cjevovoda, bez vode je dio potrošača u ulicama Kozari put od kb. 47 do 55, do 15 sati, Zlatarskoj, do 13 sati, Božinčak, do 13 sati, te Razvorska ulica, do 12 sati, javljaju u Vodoopskrbi i odvodnji. Točnije, radi se o obustavi na Žitnjaku, području Podsljemena, Sesveta te Trešnjevke.

Za vrijeme trajanja radova opskrba vodom osigurana je autocisternama s oznakom "VODA", te u VIO-u mole za razumijevanje.

