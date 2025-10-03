Besplatni pregledi i medicinski savjeti: Stručnjaci iz Štampara dolaze na Volovčicu

Nastavni zavod za javno zdravstvo "Dr. Andrija Štampar" nastavlja s ciklusom preventivnih aktivnosti Sajam zdravlja: Štampar u tvom kvartu. Posljednji ovogodišnji Sajam održat će se u subotu, 4. listopada 2025. godine, od 10 do 13 sati, na Tržnici Volovčica (Gradska četvrt Peščenica – Žitnjak), povodom obilježavanja Nacionalnog dana borbe protiv raka dojke.

Pod sloganom „Za život bez straha – redoviti pregledi su prvi korak!“, građani će imati priliku obaviti preventivne zdravstvene preglede, savjetovati se sa stručnjacima te sudjelovati u edukativnim i promotivnim aktivnostima. Osim već dobro poznatih aktivnosti poput nutricionističkog i kineziološkog savjetovanja, mjerenja krvnog tlaka i šećera, mamografskih pregleda (za naručene žene), te savjetovališta iz područja školske i adolescentne medicine, održat će se i neki novi događaji.

Stručnjaci će provesti i savjetovanje o mentalnom zdravlju, vježbe disanja i plućnu rehabilitacija s respiratornim fizioterapeutom, edukaciju o pravilnoj tehnici uzimanja inhalacijske terapije i o važnosti prestanka pušenja, radionicu „šminkanja“ ozljeda za najmlađe, radionicu poznavanja i upoznavanja s vještinama prve pomoći te "baby handling" i savjetovalište za dojenje.

Sajam zdravlja organiziraju Nastavni zavod za javno zdravstvo „Dr. Andrija Štampar“, Dom zdravlja Zagreb – Istok i Grad Zagreb, Gradski ured za socijalnu zaštitu, zdravstvo, branitelje i osobe s invaliditetom, uz partnere Specijalnu bolnicu za plućne bolesti, Gradsko društvo Crvenog križa Zagreb i Agronomsku školu Zagreb.