Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 95
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#AFRIČKA SVINJSKA KUGA
#MALOLJETNIČKO NASILJE
#ZDRAVSTVENI ODGOJ
#Barkod
#DINAMO
#RAT U UKRAJINI
#HNL
#DONALD TRUMP
#CHARLIE KIRK
Poslušaj
Prijavi grešku
ŠTAMPAR U TVOM KVARTU

Besplatni pregledi i medicinski savjeti: Stručnjaci iz Štampara dolaze na Volovčicu

Zagreb: Prvo ovogodišnje izdanje Sajma zdravlja: „Štampar u tvom kvartu“
Foto: Davor Puklavec/PIXSELL
1/4
Autor
Hana Ivković Šimičić
03.10.2025.
u 12:00

Stručnjaci će provesti i savjetovanje o mentalnom zdravlju, radionicu „šminkanja“ ozljeda za najmlađe, radionicu poznavanja i upoznavanja s vještinama prve pomoći te "baby handling" i savjetovalište za dojenje

Nastavni zavod za javno zdravstvo "Dr. Andrija Štampar" nastavlja s ciklusom preventivnih aktivnosti Sajam zdravlja: Štampar u tvom kvartu. Posljednji ovogodišnji Sajam održat će se u subotu, 4. listopada 2025. godine, od 10 do 13 sati, na Tržnici Volovčica (Gradska četvrt Peščenica – Žitnjak), povodom obilježavanja Nacionalnog dana borbe protiv raka dojke.

Pod sloganom „Za život bez straha – redoviti pregledi su prvi korak!“, građani će imati priliku obaviti preventivne zdravstvene preglede, savjetovati se sa stručnjacima te sudjelovati u edukativnim i promotivnim aktivnostima.  Osim već dobro poznatih aktivnosti poput nutricionističkog i kineziološkog savjetovanja, mjerenja krvnog tlaka i šećera, mamografskih pregleda (za naručene žene), te savjetovališta iz područja školske i adolescentne medicine, održat će se i neki novi događaji.

Stručnjaci će provesti i savjetovanje o mentalnom zdravlju, vježbe disanja i plućnu rehabilitacija s respiratornim fizioterapeutom, edukaciju o pravilnoj tehnici uzimanja inhalacijske terapije i o važnosti prestanka pušenja, radionicu „šminkanja“ ozljeda za najmlađe, radionicu poznavanja i upoznavanja s vještinama prve pomoći te "baby handling" i savjetovalište za dojenje. 

Sajam zdravlja organiziraju Nastavni zavod za javno zdravstvo „Dr. Andrija Štampar“, Dom zdravlja Zagreb – Istok i Grad Zagreb, Gradski ured za socijalnu zaštitu, zdravstvo, branitelje i osobe s invaliditetom, uz partnere Specijalnu bolnicu za plućne bolesti, Gradsko društvo Crvenog križa Zagreb i Agronomsku školu Zagreb. 

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Fotosofia
BESPLATNI SEMINAR ZA NAPREDNU FOTOGRAFIJU

Hoyka slavi 20 godina Fotosofije: mladi fotografi pokazali kreativnost u Hrvatskom prirodoslovnom muzeju

Na kraju svečanosti, Hoyka je dodijelio medalju 24-godišnjoj Hani Kocijan, sudionici seminara čiju su umjetničku seriju ostali seminaristi ocijenili kao najbolju. “Tata mi je poslao informaciju o Fotosofiji, a u početku se nisam htjela prijaviti jer sam mislila da neću proći, s obzirom na to da primaju samo 15 polaznika. Kada sam kasnije vidjela radove drugih kolega, iznenadilo me koliko su kreativni i talentirani. Program je bio zahtjevan, ali upravo zbog toga sam jako zadovoljna – puno smo naučili i imali priliku isprobati različite ideje”, rekla je Hana Kocijan, studentica smjera Film i Televizija na Sveučilištu Vern

Učitaj još