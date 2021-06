Zurovec: Plan nam je postati i jaka parlamentarna stranka

1. Glatko ste pobijedili već u prvom krugu izbora osvojivši novi gradonačelnički mandat. Što Svetu Nedelju očekuje u iduće četiri godine?

S obzirom na to da smo sad četiri godine iskusniji i, nadam se, pametniji, Svetu Nedelju očekuje daljnji razvoj, daljnje povlačenje EU sredstava, finiširanje određenih već započetih projekata te započinjanje novih. Pritom smo ciljali – dva nova vrtića, dvije nove ambulante i dvije nove sportske dvorane. Namjeravamo početi i gradnju glazbeno-plesne škole.

2. Od devet gradova Zagrebačke županije Fokus je osvojio gradonačelničke mandate u čak četiri grada iako kao stranka postojite tek godinu dana. Što mislite, što je to što je birače privuklo k vama?

To što su politike koje zagovaramo isključivo razvojne. Naš je fokus na projektima, razvoju, novim tehnologijama, otvorenijem pristupu građanima, koji nas i plaćaju i biraju. Mi poštujemo prošlost, iz nje moramo povući neke pouke, ali naš je fokus isključivo na budućnosti, da uvedemo Hrvatsku u 21. stoljeće. Jer, sad u Hrvatskoj imamo golem problem, za neka stara, tradicionalna zanimanja postali smo stari, a za praćenje novih tehnologija jednostavno smo prespori. Imamo glomaznu administraciju, što smo naslijedili iz bivše Jugoslavije, no administracija nam je sad još gora i kompliciranija. Taj dio treba ubrzati ako ne želimo zaostajati za zapadnim zemljama. To je ono što želimo napraviti, taj spoj mladosti, znanja, dobre volje i pozitivne energije. Sve to imamo u Fokusu. Pokrenuli smo val promjena u više gradova, pronosi se tako jedna dobra energija. Očito su susjedni gradovi vidjeli da možemo, da znamo i da hoćemo, pa su to isto poželjeli i u svojim sredinama.

3. Za tri su godine novi parlamentarni izbori. Kakav je plan, ima li stranka ambicije i potencijale da tada bude važan sukreator politike i na nacionalnoj razini?

Svakako planiramo postati snažna parlamentarna stranka. Namjeravamo se razvijati u smjeru stranke centra, a zalagat ćemo se za manje namete poduzetnicima i građanima. To su progresivne politike koje nas vode naprijed, politike koje minimalno opterećuju svoje građane, a građani imaju maksimalnu korist od svoje države. Jer najbolju korist građani imaju ako je novac u njihovu džepu, a ne da im ga uzimaju država i političari. (Božena Matijević)