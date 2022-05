Župan Boban sudjelovao na sastanku u Inovacijskom centru Udruge gradova u Izraelu

Župan Blaženko Boban, zamjenik župana Stipe Čogelja, predsjednik Županijske skupštine Mate Šimundić te pročelnik Upravnog odjela za informatiku i zajedničke poslove Damir Brčić sudjelovali su na sastanku u Inovacijskom centru Udruge gradova u Tel Avivu. Sastanku su nazočili i predstavnici start-upova iz Splitsko-dalmatinske županije. Župan Boban rekao je kako su izmijenili dragocjena iskustva s domaćinima u Izraelu.

"Gotovo sve nove tehnologije su prošle kroz ovaj inovacijski centar. Hrvatska je Izraelu pomogla u gašenju požara prije 2 godine, ali i 2010. Izvijestio sam ih i da radimo trenažni centar vatrogastva u Vučevici. Oni nam mogu pomoći u tehnologiji, a mi njima u znanju", naglasio je župan javljaju iz Županije.

Dan prije predstavnici Županije i Sveučilišta u Splitu obišli su The Peres Center for Peace and Innovation, Start – Up Nation Central i Global City Tel Aviv.

"Oni su vrlo vješto i pažljivo prezentirali svoju tehnologiju kao nešto što je jako važno za uspjeh njihove mlade države. Uistinu se ima što vidjeti jer su neke od najjačih svjetskih kompanija nastale u Izraelu. Nismo ni svjesni da je dosta inovativnih proizvoda zapravo izraelska tehnologija. Sve to je ono što svakoga može inspirirati, a posebno naše mlade start-upove”, izjavio je Brčić.