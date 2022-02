Zorislav Antun Petrović: Neki su u politici radi svoga, a ne javnog interesa

Ovaj tjedan tri pitanja postavili smo Zorislavu Antunu Petroviću, antikorupcijskom stručnjaku.

1. Prema najnovijim podacima iz imovinskih kartica političara doznalo se i to da su, nekima više, a nekima manje, narasli iznosi koje su uspjeli uštedjeti. Uz njihove visoke plaće to i nije teško pa su ti podaci izazvali i negativne komentare. No je li biti štedljiv u Hrvatskoj nešto negativno?

Iskreno se nadam da nije, no kad je velikoj većini građana teško spojiti kraj s krajem informacija da je netko uštedio iznos koji premašuje prosječna godišnja primanja vrlo lako završi na naslovnicama. Naslovi s velikim iznosima uvijek privlače pozornost jer ljudi vide samo i

znose, rijetko razmišljajući je li ih netko stekao štedeći i koliko je to bilo teško s obzirom na plaću.

2. Unatoč zakonskoj obvezi ispunjavanja i objave imovinskih kartica, svjedočimo da političari i dalje muljaju i štošta od imovine prešućuju pa svako malo nikne neka nova afera. Treba li onda i kako tu kontrolu pojačati, je li ispunjavanje imovinskih kartica dovoljno za transparentnost i vjerodostojnost?

Poanta imovinskih kartica je stjecanje povjerenja – građani dobivaju priliku usporediti je li se imovina političara bitno povećala tijekom mandata i, u slučaju da bude nekih većih razlika, saznati kako je do toga došlo. Političari pak dobivaju priliku pokazati koliko poštuju propise i koliko su otvoreni. I doista mi nije jasno zbog čega prešućuju imovinu. Najbolja kontrola je javnost i mislim da nije potrebno uvoditi dodatne kontrolne mehanizme. U konačnici, Porezna uprava mora pratiti kako je tko stekao imovinu i paziti da je na to uredno platio porez. Ako postoji diskrepancija, trebala bi odmah zatražiti pojašnjenje i, ako ono nije prihvatljivo, naplatiti porez. U slučaju da se netko od političara nađe u toj situaciji, bilo bi primjereno to i objaviti.

3. Zašto se mnogi naši političari prave da ne razumiju što znači sukob interesa?

Ponajviše zato što vide osvojeni mandat kao priliku za sebe, a ne kao priliku da učine nešto za svoju sredinu. Takve ljude u biti i ne zanima kako izbjeći sukob vlastitog i javnog interesa jer su u političku utakmicu i ušli iz vlastitog interesa. Eventualno izbjegavanje, odnosno fingiranje izbjegavanja sukoba interesa tada nije motivirano željom za što uspješnijim obnašanjem mandata, nego samo izbjegavanjem eventualne kazne ako ih se ulovi. A to je doista tužno.

VIDEO: Pogledajte kako napreduju radovi na izgradnji Rimac kampusa