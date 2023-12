Znanstvenici zabrinuti: Nova podvarijanta koronavirusa brzo se širi, predlažu mjere za zaštitu

Dobra je vijest to što nedavna istraživanja ukazuju na to da ažurirano cjepivo protiv Covida-19 za sezonu 2023-2024. djeluje i protiv najnovije varijante. "U Americi je val nove podvarijante omikrona - JN.1 već krenuo, no mogao bi se ublažiti booster cjepivom i ostalim mjerama koje su nam poznate otprije", rekao je Eric Topol, liječnik, profesor i glavni urednik Medscapea, WebMD-ove sestrinske internetske stranice. No problem je u tomu što se dosad cijepilo jako malo ljudi, primjerice, u Sjedinjenim Državama manje od 16 posto odraslih.

Stoga infektolozi i epidemiolozi smatraju kako je vrijeme da CDC uputi javni poziv na cijepljenje ažuriranim cjepivom dok još nije kasno, odnosno dok antitijela još mogu 'proraditi' prije početka blagdanskih okupljanja. "Ovdje je već započeo val podvarijante JN.1, no mogao bi se ublažiti primjenom booster doze cjepiva i otprije poznatim mjerama koje sprečavaju širenje virusa", rekao je dr. Eric Topol, profesor i glavni urednik Medscapea, WebMD-ove sestrinske internetske stranice.

U međuvremenu broj zaraženih i oboljelih raste. Po podacima CDC-a u Sjedinjenim Državama je u tjednu koji je završio 25. studenoga zbog covida hospitalizirano gotovo 10.000 pacijenata te ističe da je riječ o povećanju od 10 posto u odnosu na prethodni tjedan.

VEZANI ČLANCI

Tko je tko u obiteljskom stablu?

JN.1, podvarijanta omikrona, prvi je put otkrivena u SAD-u u rujnu. Tada ju je Svjetska zdravstvena organizacija nazvala "potomkom" podvarijante omikrona BA.2.86. Kad je varijanta BA.2.86, poznata i kao Pirola, prvi put identificirana u kolovozu, činilo se da se znatno razlikuje u odnosu na druge varijante, tada je objavio CDC, što je izazvalo zabrinutost da bi ova podvarijanta mogla biti zaraznija od prethodnih, čak i za osobe koje su stekle imunitet cijepljenjem ili ranijim infekcijama. Pirola je zabrinula stručnjake jer ima 34 mutacije više od varijante BA.2.

Dr. Rajendram Rajnarayanan, pomoćnik dekana za istraživanja i izvanredni profesor na New York Institute of Technology Državnoga sveučilišta Arkansas, koji ažurira bazu podataka o varijantama i podvarijantama covida-19 slikovito je kazao da je "JN.1 zapravo Pirolin podmladak" te je dodao da varijanta BA.2.86 i njezini potomci zabrinjavaju znanstvenike zbog mutacija.

U kojoj se mjeri dosad proširio JN.1?

Po podacima CDC-a od 27. studenoga predviđa se da će BA.2.86 sadržavati 5 posto do 15 posto cirkulirajućih varijanti u Sjedinjenim Državama. "Očekivani rizik ove varijante, uključujući i njezin izdanak JN.1 za javno je zdravlje nizak", objavila je agencija. Dr. Rajnarayanan je kazao da se trenutačno JN.1 češće prijavljuje u Europi, no treba uzeti u obzir i to da neke države bolje ažuriraju podatke od ostalih.

On smatra da se ova podvarijanta dosad "vjerojatno proširila na sve zemlje čije zdravstvene vlasti prate širenje covida", zbog mutacija u proteinu šiljka koje mu olakšavaju i vezivanje i zarazu, rekao je dr. Topol.

Učinkovitost cjepiva protiv podvarijante JN.1, ostale nove varijante

Novo monovalentno cjepivo XBB.1.5 štiti od podvarijante omikrona - XBB.1.5 (poznate i po nadimku 'kraken'), ali i od podvarijante JN.1 i ostalih virusa koji se postupno javljaju, izvijestio je tim istraživača 26. studenog u studiji objavljenoj na stranici bioRxiv, koja još nije recenzirana. Znanstvenici kažu da je ažurirano cjepivo , kojim su cijepljene neinficirane osobe pojačalo antitijela za oko 27 puta protiv XBB.1.5 i za oko 13 do 27 puta protiv JN.1 i ostalih novih virusa.

"Premda će čak i primarne doze cjepiva protiv covida vjerojatno pridonijeti da budete zaštićeni od zaraze novom podvarijantom JN.1, primite li i booster XBB.1.5, on će vas još učinkovitije zaštititi od nove podvarijante", rekao je dr. Rajnarayanan.

(Pre)malen interes za cijepljenje u sezoni 2023-2024

U studenom je CDC objavio prve detaljne procjene o tomu koliko se populacije cijepilo. Do 18. studenoga cijepilo se manje od 16 posto odraslih u SAD-u, a oko 15 posto ih je kazalo da namjerava primiti booster dozu. Među djecom je postotak još niži. Novo ažurirano cjepivo primilo je tek 6,3 posto djece, a 19 posto roditelja kazalo je da planira cijepiti svoje potomstvo u sezoni 2023.-2024.

Predviđanja i mjere koje mogu pomoći

Dok neki stručnjaci kažu da se vrhunac zaraze podvarijantom JN.1 očekuje u predstojećim tjednima, dr. Topol smatra da je nemoguće točno predvidjeti kako će se JN.1 širiti. "U svakom slučaju neće se ponoviti studeni 2021.", kada se tek pojavio omikron, kazao je njegov kolega dr. Rajnarayanan.

Tada se u samo četiri tjedna, otkako je Svjetska zdravstvena organizacija omikron proglasila zabrinjavajućom varijantom, virus proširio svijetom.

Dr. Rajnarayanan predlaže da se pridržavate mjera koje mogu spriječiti širenje virusa:

1. Cijepite se ažuriranim cjepivom. Potaknite na to imunokompromitirane i starije članove obitelji i prijatelje.

2. Kanite li se za blagdane s prijateljima družiti u zatvorenom prostoru, ako je moguće češće zračite prostorije.

3. U zračnim lukama, u zrakoplovima i ostalim sredstvima javnog prijevoza nosite masku, pomoći će i vama i drugima.

VIDEO Konvoj s Bradleyima na putu za Slavonski Brod