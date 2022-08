Znanstvenici: Veliki porast razine mora uzrokovan topljenjem ledenjaka na Grenlandu je neizbježan

Porast razine mora zbog otapanja ledenjaka na Grenlandu je neizbježan, tvrde znanstvenici navodeći da bi se to dogodilo čak i pod uvjetom da ljudska vrsta preko noći u potpunosti prestane s korištenjem fosilnih goriva.

Studija objavljena u časopisu Nature Climate Change pokazuje kako će topljenje ledenjaka na Grenlandu zbog globalnog zagrijavanja uzrokovati minimalni porast razine mora od 27 cm. Naime, otopit će se čak 110 trilijuna tona leda. S kontinuiranim emisijama ugljika, topljenjem drugih ledenjaka i toplinskim širenjem oceana, višemetarski porast razine mora čini se vjerojatnim, piše The Guardian.

Foto: NASA OMG/REUTERS Photo: NASA OMG/REUTERS

Milijarde ljudi žive u obalnim regijama, zbog čega su poplave tog područja zbog porasta razine mora jedna od najvećih dugoročnih pojava globalnog zatopljenja. Ako rekordna godina otapanja Grenlanda koja je zabilježena 2012. godine postane rutinska pojava, što je itekako moguće, tada bi moglo doći i do porasta razine mora od 78 cm, navode znanstvenici.

Ranije objavljene studije koristile su računalne modele ponašanja ledenjaka za procjenu budućih gubitaka leda, ali kako su to složeni fizički procesi to dovodi do značajnih nesigurnosti u rezultatima. S druge pak strane, studija objavljena u časopisu Nature Climate Change koristila je satelitska mjerenja gubitaka leda s Grenlanda u razdoblju od 2000. do 2019. godine.

"To je vrlo konzervativan minimalni minimum", rekao je profesor Jason Box iz Nacionalnog geološkog instituta Danske i Grenlanda (Geus), koji je vodio istraživanje. "Realno, vidjet ćemo kako se ta brojka više nego udvostručila u ovom stoljeću".

Znanstvenici navode kako je procjena porasta razine mora od 27 centimetara minimalna jer uzima u obzir globalno zatopljenje koje se dogodilo do sada, a s druge strane u izračune nije uračunat led koji se nalazio na rubovima ledenjaka i otopio.

Prednost te studije je u tome što pruža čvrstu procjenu neizbježnog porasta razine mora, ali korištena metoda ne daje vremenski okvir tijekom kojeg će se led otopiti. Unatoč tome, na temelju sveukupnog razumijevanja topljenja ledenjaka, istraživači su rekli da će se veći dio porasta mora dogoditi relativno brzo.

