Zašto je došlo do velikog pada proizvodnje nafte i plina u Hrvatskoj? Stručnjak: 'Potencijali su značajni'

Prije nego što se u zemlju, kako se to kaže, zabije prva lopata, valja se dobro pripremiti. Proizvodnja nafte dolazi nakon pomno i precizno odrađene istražne faze. Seizmičko mjerenje i snimanje podzemlja 2D, 3D ili nekim drugim metodama, obrada i analiza podataka, pa odabir perspektivnih područja koja se isplati istražiti... Tek tada se buši istražna bušotina koja će potvrditi ili opovrgnuti pretpostavku da na određenoj lokaciji postoje komercijalne rezerve ugljikovodika – nafte ili plina. Nitko ne jamči uspjeh.



Europski je prosjek da se od četiri istražne bušotine samo na jednoj pronađe komercijalno isplative rezerve nafte ili plina. Kad uprava donese stratešku odluku da se krene u eksploataciju, treba ishoditi potrebne dozvole, što može potrajati i nekoliko godina. Dugo, kažu nam u Ini, koja jedina ima koncesije za proizvodnju nafte. Mogla bi se ta procedura i skratiti. Nakon dobivanja svih dozvola, slijedi razrada polja, izgradnja svih potrebnih sustava za prikupljanje nafte i puštanje bušotine u rad. Od istraživanja do puštanje bušotine u rad u Hrvatskoj može proći i do pet godina! Ina danas naftu proizvodi na slavonskim, moslavačkim i podravskim poljima.