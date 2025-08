Žestok potres na političkoj sceni BiH, Dodiku oduzet mandat. Evo što slijedi

Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine (CIK BiH) jednoglasno je odlučila oduzeti mandat predsjedniku Republike Srpske Miloradu Dodiku , postupajući prema presudi Suda BiH i u skladu s Izbornim zakonom BiH.

Odluka dolazi nakon što je Dodik pravomoćno osuđen zbog nepoštivanja odluka visokog predstavnika, što mu je donijelo jednogodišnju zatvorsku kaznu (koja se može zamijeniti novčanom) te zabranu političkog djelovanja u trajanju od šest godina. U skladu s procedurom, Dodik ima pravo žalbe na ovu odluku, no ukoliko ostane na snazi, očekuje se raspisivanje prijevremenih izbora u Republici Srpskoj u roku od 90 dana. Unatoč gubitku funkcije, Dodik ne pokazuje namjeru povlačenja iz politike. Jutros se oglasio na društvenoj mreži X kratkom, ali provokativnom porukom: "A što ako odbijem?"

Podsjetimo, politički put Milorada Dodika započeo je još u 1980-ima kao člana Saveza komunista. Kasnije se priključio Reformistima Ante Markovića, a potom osnovao vlastitu stranku – Savez nezavisnih socijaldemokrata (SNSD). Tijekom političke karijere bio je zastupnik u Narodnoj skupštini RS, a funkciju premijera obnašao je dvaput – od 1998. do 2001. te od 2006. do 2010. godine. Na čelu Republike Srpske bio je tri puta, s izuzetkom razdoblja od 2018. do 2022., kada je predstavljao srpski narod kao član Predsjedništva BiH.