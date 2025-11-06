Ženu (39) optužili za podmetanje požara, kasnije je otkriven još strašniji zločin

Slučaj koji potresa Švicarsku započeo je nestankom 75-godišnjeg umirovljenika. Dva dana kasnije, njegov stan je u plamenu, a nedugo zatim njegova podstanarka završava iza rešetaka. Kako prenosi njemački Bild, svi tragovi sada upućuju na stravičan zločin.

Umirovljenik iz švicarskog mjesta Sainte-Croix u kantonu Vaud nestao je 31. listopada. Samo dva dana nakon prijave nestanka, izbio je požar u stanu koji je iznajmljivao 39-godišnjoj Francuskinji. Žena je uhićena 2. studenog u blizini švicarsko-francuske granice. Ona je bila prvo osumnjičena za podmetanje požara, no istraga je ubrzo otkrila puno mračniju pozadinu.

Dan nakon prijave nestanka, 1. studenog, u francuskom mjestu Fédry, udaljenom stotinjak kilometara od prebivališta nestalog, pronađen je muški torzo. Tijelo, odjeveno samo u donje rublje, plutalo je uz obalu rijeke Saône. Lokacija je udaljena otprilike 100 kilometara od doma nestalog muškarca. Prema navodima istražitelja, na tijelu su bile vidljive teške ozljede kao i tragove koji jasno upućuju na borbu. Francusko državno odvjetništvo sumnja na ubojstvo s naknadnim komadanjem tijela.

Policija je u vozilu osumnjičene, kako piše francuski Le Parisien, pronašla nož sa slomljenim vrhom. Odlomljeni vrh navodno savršeno odgovara fragmentu koji je pronađen u kralježnici 75-godišnje žrtve. Istražitelji iz Švicarske i Francuske usko surađuju, a identitet preminulog trenutno se potvrđuje DNK analizom. Iako službene potvrde još nema, sve ukazuje na to da je riječ o nestalom Švicarcu. Susjedi su osumnjičenu opisali kao 'izrazito povučenu', dok je stanodavac bio 'ljubazan, ali odlučan'. Švicarski portal "Blick" citira prijatelja žrtve, umirovljenog policajca Claudea-Alaina Habeggera. On tvrdi da mu se 75-godišnjak nedavno povjerio kako ima "ludu" podstanarku koju je, po svemu sudeći, odlučio izbaciti iz stana. Osumnjičena Francuskinja, porijeklom s Obale Bjelokosti, trenutno se nalazi u istražnom zatvoru u Švicarskoj. Za sada se brani šutnjom i ne odgovara na optužbe.