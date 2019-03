'Žena je zvala jer dijete ima povišenu temperaturu, a bila je riječ o - 38-godišnjaku'

Maja Grba-Bujević, ravnateljica Hrvatskog zavoda za hitnu medicinu za Studio 4 HRT-a istaknula je da redovito rade na obrazovanju svojih djelatnika, ali i da se susreću s problemima različite prirode.

- Puno radimo na ulaganju u kadrove, a potrebno nam je i dodatno ulaganje u opremu, prvenstveno u vozni park. Posljednja nabavka bila je prije sedam godina, kilometraža se nabila i to su sada relativno stari auti, ističe ravnateljica.

Komentirala je i pitanje odgovornosti djelatnika te nedavni slučaj iz Metkovića.

- Svatko bi trebao vrijedno prionuti poslu, kako za vrijeme studiranja tako i kasnije tijekom edukacija. Svugdje imate ljude koji ozbiljnije i neozbiljnije pristupaju poslu, to je jednostavno individualna stvar. Često smo puta svjedoci i objava medija vezano uz Hitnu pomoć gdje se pojavljuju razne dezinformacije. U Metkoviću je doista potrebna helikopterska služba jer je udaljenost do bolnice sat ili sat i deset minuta. I nije to samo slučaj u Metkoviću. No, to nije samo stvar hitne pomoći već cijelog sustava.

Veliki problem u sustavu je što često Hitna pomoć ide na intervenciju iako to nije bilo potrebno.

- Nedavno nas je zvala jedna gospođa jer sin ima temperaturu 38.8. Ispostavilo se da dijete ima 38 godina i temperaturu 38.5. Razgovor nije bio ugodan jer je gospođa smatrala da na to ima pravo. Istovremeno, nije mislila da bi u tom trenutku nekome srce moglo stati. Te se stvari moraju riješiti, dodaje Grba-Bujević ističući da ima i puno lažnih dojava.

