Zelenski upozorio: 'Ne garantiramo sigurnost stranim uglednicima na paradi u Moskvi', dobio ekspresan odgovor Rusije

Odgovarajući na ponudu Moskve o trodnevnom prekidu vatre oko 9. svibnja, kada Rusija slavi pobjedu nad nacističkom Njemačkom u Drugom svjetskom ratu, ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski je rekao da je spreman za mir, ali ako će primirje trajati 30 dana, dakle deset puta duže od prijedloga Moskve koji je tri dana. U Kijevu navode da žele trenutačno bezuvjetno primirje u trajanju od najmanje 30 dana. Ruski predsjednik Vladimir Putin rekao je da se u načelu slaže, ali da postoje mnoga pitanja koja treba razjasniti prije nego što se to dogodi. Zelenski je rekao da Ukrajina, s obzirom na nastavak rata s Rusijom, ne može jamčiti sigurnost nijednog stranog uglednika koji dolazi u Moskvu na tradicionalnu paradu pobjede 9. svibnja. - Ne možemo biti odgovorni za ono što se događa na teritoriju Ruske Federacije. Oni su odgovorni za vašu sigurnost i stoga vam nećemo dati nikakva jamstva kazao je Zelenski u izjavama koje je objavio njegov ured.

Kao odgovor, Dmitrij Medvedev, čvrsti saveznik Vladimira Putina, rekao je da nitko ne može jamčiti da će ukrajinski glavni grad Kijev preživjeti 10. svibnja ako Ukrajina napadne Moskvu 9. svibnja. U ovim javnim komentarima koji su obuhvaćali i susret s Donaldom Trumpom u Vatikanu, Zelenski je također rekao da su se on i američki predsjednik složili da je 30-dnevno primirje između Kijeva i Moskve ispravan prvi korak prema okončanju rata u Ukrajini. Rekao je da je na improviziranom sastanku prošli tjedan s Trumpom pokrenuo temu sankcija te da je Trumpov odgovor na to pitanje bio "vrlo snažan". Zelenski nije dao detalje, kaže u obradi tog dokumenta Reuters. No, također je rekao da je sporazum o rudnim bogatstvima koji su dvije zemlje potpisale u srijedu obostrano koristan te da će Ukrajini omogućiti obranu budućih američkih ulaganja, kao i vlastitog teritorija i naroda. Sporazum, koji Trump jako hvali, dat će Sjedinjenim Državama povlašteni pristup novim ukrajinskim ugovorima o mineralima i osloboditi američka ulaganja u obnovu Ukrajine. Zelenski je rekao da će novac, barem u početku, biti reinvestiran i neće napustiti Ukrajinu.

