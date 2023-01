IAEA: Zabilježene snažne eksplozije u blizini nuklearke Zaporižje

Barem 11 osoba je poginulo u nizu ruskih napada diljem Ukrajine u četvrtak, nakon što je Kijev dobio obećanje od SAD-a i Njemačke da će Ukrajina dobiti moderne borbene tenkove. Podsjećamo, Njemačka je službeno odlučila isporučiti 14 tenkova Leopard 2 Ukrajini i dozvolila drugim državama da učine. Američki predsjednik Joe Biden naknadno je objavio kako će i SAD poslati Ukrajini 31 tenk M1 Abrams.

Tijek događaja:

8:13 - Direktor Međunarodne agencije za atomsku energiju (IAEA) Rafael Grossi koji je prošli tjedan posjetio Ukrajinu rekao je da su promatrači IAEA-e u četvrtak izvijestili o snažnim eksplozijama u blizini ukrajinske nuklearne elektrane Zaporižje koja je pod ruskom okupacijom. Ponovio je pozive za postavljanjem sigurnosne zone oko nuklearke.

In recent days, including today, IAEA experts at Ukraine’s #Zaporizhzhya NPP have been reporting powerful explosions occurring outside the facility, indicating military activities in the vicinity of the site. https://t.co/aXH1IaysRo pic.twitter.com/ei8rdyEype