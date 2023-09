Zelenski: Bez obzira na to što netko kaže, mi napredujemo u protuofenzivi

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski rekao je da ukrajinske trupe "napreduju" u protuofenzivi protiv ruskih snaga, odbacujući izjave zapadnih dužnosnika koji tvrde da Ukrajina presporo napreduje na terenu. U protuofenzivi započetoj prije tri mjeseca ukrajinske snage vratile su pod kontrolu desetke sela, ali niti jedno veće mjesto ili grad, što je izazvalo frustraciju kod više američkih dužnosnika koji ne samo da ukazuju na sporo napredovanje već kritiziraju cjelokupnu ukrajinsku strategiju.

"Ukrajinske snage idu prema naprijed. Usprkos svemu i bez obzira što netko kaže, mi napredujemo i to je najvažnije", rekao je Zelenski.

VEZANI ČLANCI:

Neki se pribojavaju da bi potpora zapada mogla posustati jer hladnije i kišovitije vrijeme usporava napredovanje na bojišnici. Uz to, zapad je uložio milijarde dolara u tu kontraofenzivu, a Kijev traži još više.

GALERIJA Ukrajinski vojnici bore se protiv agresora

Prema riječima zamjenice ministra obrane Hanne Maliar, ukrajinske snage ubrzale su ponešto korak na jugoistočnoj fronti Zaporižje gdje su, kako tvrdi, probile prve linije ruske obrane.

.@ZelenskyyUa: 🇺🇦Ukrainian forces are moving forward. Despite everything and no matter what anyone says, we are advancing, and that is the most important thing. We are on the move.#StandWithUkraine️ pic.twitter.com/gf3BVMbFSU