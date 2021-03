Zdravko Mamić ne razgovara s odvjetnikom niti želi novoga

Zdravko Mamić otkazao je punomoć svom branitelju Veljku Miljeviću, no ne želi komunicirati ni s odvjetnikom po službenoj dužnosti kojeg mu je potom dodijelio Županijski sud u Osijeku. A ne želi ni angažirati novog branitelja po svom izboru.

Izvlačenje 144 milijuna kuna

Odbjegli Mamić ne planira razgovarati s odvjetnikom po službenoj dužnosti. Najavio je to još Veljko Miljević u svom podnesku dostavljenom osječkom sudu prije mjesec dana, kada je objašnjavao razloge prekida suradnje između Mamića i njega. Mamić se toga, očito, i drži.

– Od okrivljenika u bijegu, kakav je Zdravko Mamić, i ne očekuje se da komunicira s braniteljem. Sudska praksa poznaje suđenja u kojima se nije ni znalo gdje je okrivljenik. No, razlika je u Mamićevu slučaju što se zna gdje je, on komunicira s javnošću, tvrdi i da vodi sve poslove kao i prije... – kaže nam jedan pravni stručnjak.

Računi se, pak, polako nakupljaju, a plaćat će ih, dakle, Sud iz proračunskih sredstava. Cijena usluga odvjetnika po službenoj dužnosti iznosi, inače, trećinu od uobičajene odvjetničke tarife, a u konkretnom predmetu, riječ je o 1200 kuna po raspravi. Bude li ročište odgođeno, dolazak na sud naplaćuje se 600 kuna. Na sve to treba dodati i PDV. Usporedbe radi, izabranog odvjetnika bi Mamić platio oko 4000 kuna, plus PDV, po održanoj raspravi, ili polovicu tog iznosa u slučaju odgode. Bude li presuda osuđujuća, Mamić će morati, vjerojatno, nadoknaditi te sudske troškove.

Za danas je zakazan čak osmi pokušaj početka suđenja Zdravku Mamiću, njegovu bratu Zoranu i sinu Mariju, Damiru Vrbanoviću, Nikkyju Arthuru Vuksanu, Sandru Stipančiću i Igoru Kroti na Županijskom sudu u Osijeku. Tereti ih se za zločinačko udruživanje u sklopu kojeg su iz Dinama izvukli najmanje 144 milijuna kuna. Riječ je, naime, o optužbama da se novac iz Dinama izvlačio preko off shore tvrtki registriranih u Velikoj Britaniji, Švicarskoj, Svetom Vincentu i Grenadinima, Belizeu, Hong Kongu, Ujedinjenim Arapskim Emiratima, Cipru, Gibraltaru, Sejšelima... Spis je to od nevjerojatnih 65.000 stranica, a za njega je rezervirana cijela jedna soba na Županijskom sudu u Osijeku. I krcata je. Popis svjedoka, i to samo onih koje je predložilo tužiteljstvo, broji više od 180 imena. Sedam je puta dosad odgađano prvo ročište – najčešće zbog koronavirusa, samoizoalcija ili izolacija što okrivljenika, što odvjetnika, pa jednom zbog išijasa Marija Mamića, a uslijedio je otkaz punomoći Veljku Miljeviću... Prvi odvjetnik dodijeljen Mamiću po službenoj dužnosti bio je Mario Vrabac iz Osijeka, koji je odmah na prvoj raspravi zatražio dodatni rok za pripremu obrane. No, samo nekoliko dana kasnije, zamolio je da ga se oslobodi tog posla jer je sam u svom odvjetničkom uredu, a već ima nekoliko aktivnih predmeta. Naslijedio ga je njegov osječki kolega Hrvoje Krivić. Hoće li i njemu odobriti još vremena za upoznavanje sa spisom, jer je na raspolaganju imao tek nešto više od dva tjedna, znat će se danas poslije 10 sati.

Sudac Davor Mitrović još je prije mjesec dana upozorio okrivljenike da će, bude li novih otkaza punomoći odvjetnicima, svima dodijeliti branitelje po službenoj dužnosti.

– Bilo bi to najefikasnije, ali sedam je okrivljenika, puno je to novca, koji sud nema u neograničenim količinama – analizira, pak, jedan naš drugi sugovornik pravne struke.

Čekaju Vrhovni sud?

Nije isključeno, špekulira se, da obrane čekaju skorašnju odluku Vrhovnog suda vezanu uz prvu, osuđujuću presudu protiv braće Mamić, Damira Vrbanovića i Milana Pernara, koju je osječki sud donio u lipnju 2018. Zdravko Mamić tada je osuđen na zatvorsku kaznu od šest i pol godina pa je, da nije dan prije pobjegao u BiH, trebao odmah biti odveden u istražni zatvor. Raspisana je, podsjetimo, tjeralica. Ukine li se ta presuda, ukinut će se i istražni zatvor. No, i dalje bi egzistirao onaj određen u aktualnom sudskom procesu, u novom, ispostavilo se neuspjelom pokušaju da se BiH “natjera” na izručenje Mamića Hrvatskoj.

– Rasprava se može odgađati dokle god postoje zakonski razlozi za odgodu, kao što je to bolest. Jer, ako se održi ročište, a bilo je objektivnih razloga za odgodu, onda je to povreda prava na pravično suđenje, pa će slučaj završiti ili na Ustavnom sudu ili na Sudu za ljudska prava u Strasbourgu. Zaključi li Sud da je riječ o zloupotrebama i odugovlačenju postupka, odvjetnike se može novčano kazniti zbog nedolaska, a okrivljenike privesti. Ružnu sliku o pravosuđu ne stvaraju samo, kako se čuje u javnosti, sudovi i državno odvjetništvo, već i odvjetnici – ističu pravni stručnjaci.

