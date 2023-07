Zbog roštiljana na terasi završili na sudu: Sada se znaju pravila, a za kršenje kazna je do 250.000 eura

Jedan muškarac iz Bad Tölza u Njemačkoj često je roštiljao na svojoj terasi. Međutim, paru koji je živio neposredno iznad smetao je dim i mirisi. Slučaj je završio na sudu, a proces se razvukao nekoliko godina, navode njemački mediji. Kada je bilo lijepo vrijeme, susjed je gotovo svaki dan roštiljao – navode tužitelji. Iako je bio u upotrebi samo jedan električni roštilj, zasmetalo im je dim koji je dopirao u njihov stan na drugom katu. Umirovljenici su otišli na sud. Prvo ročište održano je 2021. pred sudom u Wolfratshausenu.

VEZANI ČLANCI

Par je želio da susjed na svojoj terasi roštilja samo pet puta godišnje, a najviše dva puta mjesečno. Tadašnji sudac dao je prijedlog nagodbe: ograničiti roštiljanje na četiri puta mjesečno i 20 puta godišnje. No, dogovor je izostao jer se optuženi nije izjasnio. Potom je ispitano desetak svjedoka iz udruge vlasnika stanova, piše Fenix Magazin.

No ni to nije donijelo rezultate. Paru je propala tužba na sudu. U veljači 2023. Regionalni sud München se bavio sporom između susjeda. Opet su ispitani ostali susjedi i svjedoci. Ovaj put sud je donio odluku: okrivljenik smije roštiljati najviše četiri puta mjesečno na svojoj terasi u prizemlju stambene zgrade. Osim toga, ne smije roštiljati dva uzastopna dana vikendom ili dvije uzastopne nedjelje ili na državne praznike. Ako se muškarac ne pridržava uputa suda, prijeti mu kazna do 250.000 eura.

Ne postoji zakonska regulativa koja kaže koliko često smijete roštiljati, objašnjavaju iz Udruge stanara u Münchenu. Stručnjaci za stanare ipak savjetuju da se pogleda ugovor o najmu. Tamo je obično navedeno kada i koliko često možete roštiljati. Ako toga nema u ugovoru o najmu, a ni u kućnom redu, onda prema udruzi stanara vrijedi tzv. “susjedski dogovor”. Svakodnevno roštiljanje nije razumno kada se susjedi žale na to.

Kada ovakav slučaj završi na sudu, ishod može biti vrlo različit. Sud u Bonnu presudio je da je stanodavac dužan osigurati da su roštilji dopušteni samo jednom mjesečno i da se roštiljanje mora najaviti 48 sati unaprijed. Sud u Westerstedeu, s druge strane, odredio je ograničenje roštiljanja na deset puta godišnje, pišu njemački mediji.

Video: Ove stvari izvadite iz automobila kad je velika vrućina. Mogu eksplodirati!