Zbog olujnih udara vjetra između Delnica i Kikovice samo za osobna vozila

Zbog povremeno olujnih udara vjetra autocesta A6 Rijeka-Zagreb između čvorova Delnice i Kikovica otvorena je samo za osobna vozila, obilazak za ostale je starom cestom kroz Gorski kotar, izvijestio je u subotu Hrvatski auto-klub (HAK).

Kolnici su mokri i skliski u većem dijelu zemlje pa iz HAK-a vozačima savjetuju da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama te drže sigurnosni razmak između vozila.

Na ulaz u Hrvatsku na graničnim prijelazima sa Slovenijom čeka se od pola sata do sat, a na izlaz do pola sata na prijelazima sa Bosnom i Hercegovinom: NovaGradiška/Bosanska Gradiška i Slavonski Brod/Bosanski Brod. Na izlaz se čeka i na prijelazima prema Srbiji - na graničnom prijelazu Bajakovo/Batrovci i osobna i teretna vozila čekaju dva sata i više, a na prijelazu Tovarnik/Šid do jedan sat osobna vozila, a teretna dva i više sati.

Zbog vjetra u prekidu su: katamaranske linije: Vis-Split, Ubli-Vela Luka-Hvar-Split, Milna-Rogač-Split, Rab-Lun (Tovarnele)-Rijeka, Mali Lošinj-Cres-Rijeka, brodske linije: Zadar-Preko, Mali Lošinj-Unije-Susak itrajektne linije: Prizna-Žigljen, Lopar-Valbiska, Porozina–Brestova.

Prevladavat će oblačno s kišom, na Jadranu i područjima uz njega s izraženijim pljuskovima i grmljavinom, pri čemu će lokalno biti obilne oborine, prognoza je Državnog hidrometeorološkog zavoda za subotu.

Kasno poslijepodne postupni prestanak kiše i smanjenje naoblake, najprije na sjevernom Jadranu.

Puhat će većinom umjeren južni i jugozapadni vjetar, u gorju s jakim i ponegdje olujnim udarima. Na Jadranu će jako i olujno jugo malo oslabjeti i poslijepodne okrenuti na jugozapadni i južni vjetar. Najviša temperatura zraka između 13 i 18 stupnjeva Celzijusovih, u gorju malo niža.