Zastrašujuća snimka: Zapalio se brod pun turista, za trojicom se traga

Za vrijeme krstarenja u blizini obale Marsa Alam u Crvenom moru, zapalio se turistički brod Hurricane. Do požara na brodu došlo je oko 6:30 sati u nedjelju, a pretpostavlja se da je razlog električni kvar.

#News: Safari boat full of tourists on the red sea in #Egypt has caught on fire resulting in at least 3 British tourists being missing and others being injured and missing. pic.twitter.com/Id3AOex3yP