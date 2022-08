kakva nas budućnost čeka

Zašto još nismo Švicarska?

Zapadne zemlje dive se znanju i radišnosti radnika "aus Kroatien". I sve to onda dovodi do paradoksa - toliko pameti, a tako malo pomaci. Kako to da još nismo postali Švicarska? Ili barem Slovenija? Slični paradoksi ne nude nadu u neku svjetliju budućnost. Ljutimo se kad se razotkrije neka korupcijska afera, pa ministar ili državna tajnica maznu lovu ili je dodijele nekom svom.