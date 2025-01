Zašto je bilo tako mnogo žrtava u požaru u turskom hotelu? Stručnjaci: 'Katastrofa se mogla spriječiti'

Nekoliko dana nakon katastrofalnog požara hotela u turskoj Kartalkaji čitava javnost je još uvijek potresena: obitelji, škole, sportski klubovi i strukovne udruge objavljuju fotografije njima dragih i poznatih koji su našli smrt u hotelu u Boluu. Ali sve su glasniji i zahtjevi za odgovorom: kako je uopće moguće da je poginula gotovo trećina od 234 gostiju koliko ih se nalazilo u tom omiljenom hotelu?

Svjedoci požara te noći 21. siječnja svjedoče o panici i kaosu: gosti su bježali kroz zadimljene hodnike i nisu znali kamo treba ići. Neki su radije pokušali izaći kroz prozore, čak i s 11. kata hotela su pokušali improvizirati nekakav konop od plahti. A vatrogasci nikako da dođu: trebalo je tri četvrt sata dok je došlo prvo vozilo. Gosti nisu mogli naći ni dovoljno priručnih aparata za gašenje u hotelu, piše DW.

#BREAKING At least 234 guests at Grand Kartal Hotel in Kartalkaya in Bolu, Turkey where fire broke out, governor says. At least 10 dead, 32 injured. #Bolu #Kartalkaya #Turkiye #Fire pic.twitter.com/DIZWM1u8EB