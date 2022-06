Zašto Europa prešutno gura BiH u Otvoreni Balkan i zatvara joj svoja vrata

Prošloga tjedna “obilježena” je druga godišnjica potpisivanja mostarskog sporazuma kojim su se politički predstavnici Hrvata i Bošnjaka obvezali na izbornu deblokadu u Gradu Mostaru, ali i na cjelovite izmjene Izbornog zakona BiH koje će uključivati legitimno predstavljanje konstitutivnih naroda. Iako je potpisan uz nazočnost i aktivnu ulogu svjedoka iz međunarodne zajednice, dio tog sporazuma koji se odnosi na reformu izbornog zakonodavstva do danas nije realiziran.



U BiH, zapravo, postoji navika nepoštivanja dogovora, kako pisanih tako i usmenih. Stoga i ne čudi što je i posljednji skup u Bruxellesu, na kojem je predsjednik Europskog vijeća Charles Michel okupio predsjednike većine parlamentarnih stranaka iz BiH, ocijenjen neuspješnim, bez obzira na to koliko se neki trudili prikazati ga uspješnim i što su se neki od nazočnih stranačkih čelnika usmeno obvezali da će poštivati ustroj BiH, raditi na ispunjavanju europskih uvjeta, stabilnosti BiH, provesti sudske presude, uključujući i one o izborima. Nije to nikakav uspjeh na europskom putu, kako je poručeno iz Bruxellesa, već tek još jedan u nizu papira koji neće biti provedeni. Razlika je samo u tomu što su oni prethodni bili potpisani, a ovi usmeno prihvaćeni.