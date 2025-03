Zaposlenici napustili prostorije: Područni ured SIPA-e u Banjoj Luci ispražnjen

Zaposleni u odjelu Državne agencije za istrage i zaštitu BiH (SIPA) u Banjoj Luci tijekom dana napustili su sjedište područnog ureda u tom gradu na zahtjev kojega su im poslali iz MUP-a Republike Srpske, prenijeli su u ranim poslijepodnevnim satima mediji u BiH. Tu informaciju nitko nije službeno potvrdio no novinari koji su stigli pred područni ured SIPA-e u Banjoj Luci mogli su vidjeti kako tamo nema nikoga osim pripadnika Ravnateljstva za koordinaciju policijskih tijela (DKTP) zaduženih za vanjsko osiguranje zgrade.

DKTP je posebna policijska agencija na razini BiH a zadužena je za osiguranje objekata koje koriste državne institucije. Proturječne informacije slijede jedna drugu a na tragu su činjenice da u RS-u od petka pokušavaju provesti zakone što ih je prošlog tjedna usvojio entitetski parlament i kojima se u RS želi zabraniti djelovanje državnog suda i tužiteljstva te SIPA-e.

Reakcija je to vlasti u RS na presudu kojom je predsjednik tog entiteta Milorad Dodik pred Sudom BiH nepravomoćno osuđen na jednogodišnju zatvorsku kaznu zbog neprovođenja odluka visokog predstavnika. Ustavni sud BiH u petak je u Sarajevu započeo hitnu sjednicu kako bi odlučio o zahtjevu za privremenom zabranom provedbe spornih zakona dok ne donese pravorijek o njihovoj ustavnosti.

Sam Dodik pred novinarima u Banjoj Luci u petak nije želio izrijekom potvrditi da se poduzimaju konkretni koraci u provedbi zakona protivnih ustavu BiH ali je neizravno naznačio kako takvo što očekuje. "To znači da se provode zakone koje smo usvojili", kazao je kratko Dodik potvrdivši još jednom kako se neće odazvati na pozive Tužiteljstva BiH koje ga sada istražuje zbog rušenja ustavnog poretka države.

Sadašnji direktor SIPA-e Darko Ćulum također je kratko komentirao zbivanja u Banjoj Luci potvrdivši kako je tamo stigao "dopis" MUP-a RS ali nije pojasnio što je u njemu točno stajalo. "Nije to ništa, to je obični zahtjev, dopis", kazao je Ćulum za lokalne medije dodajući kako je petak za njega obični radni dan kojega provodi u glavnom sjedištu SIPA-e u Istočnom Sarajevu. Pred kompleksom u kojemu je smještena središnjica SIPA-e do popodnevnih sati nije bilo nikakvih neuobičajenih aktivnosti.