Zapalio se brod uz obalu Kalifornije: Više od 30 ljudi stradalo?

Obalna straža Kalifornije trenutno se bori s požarom na jedrilici jedrilici ''Conception'' koja se nalazi blizu obale. O njima ovisi sudbina 30-ak ljudi koji su zbog požara ostali zarobljeni na brodu.

"Obalna straža je lansirala više sredstava za spašavanje te uz pomoć lokalnih službenika nastoji spasiti više od 30 ljudi koji su zatočeni. Brod se nalazi 75 metara od otoka Santa Cruz", stoji u tvitu obalne straže Los Angelesa.

#CoastInc : @VCFD responded to boat fire off the north side of Santa Cruz Island at approximately 3:28am. @USCG helping support rescue operations for people aboard a dive boat. #ChannelIslands @USCGLosAngeles @CountyVentura @SBCOUNTYFIRE pic.twitter.com/DwoPGfBjtA

Petero članova posade je spašeno te se nastoje evakuirati ostali putnici. Jedan od članova posade je lakše ozlijeđen, piše CNN.

Fox News doznaje od tamošnjih vatrogasaca kako su namanje 34 osobe poginule u požaru. Prema prvim informacijama, na terenu su dva helikoptera i tri broda.

The vessel was reported as being on fire. The a group of crew members has been rescued (one with minor injuries) and efforts continue to evacuate the remaining passengers. https://t.co/ojaSdUTHXd