OPSADA U SUDANU

Zapad mirno promatra strahote: 'Vidjeli smo kako pale ljude u kućama, čuli dječje krikove, nitko ne može opisati taj užas'

Autor
Hassan Haidar Diab
30.10.2025.
u 13:59

"Hodali smo četiri dana i pili kišnicu, jeli smo ombaz - hranu koja se daje životinjama", svjedoči Nazer Muhana Ali

Grad El Fasher, nekada glavni centar trgovine, obrazovanja i kulture sjevernog Darfura u Sudanu, danas je simbol smrti i očaja. Tjednima je bio pod potpunom opsadom, okružen sukobima između sudanske vojske i paravojnih Snaga za brzu potporu (RSF). Sve ono što je nekoć predstavljalo život – škole, tržnice, bolnice i džamije – pretvoreno je u zgarišta. Voda je presušila, struja nestala, a medicinski centri prestali su s radom nakon što su naoružane skupine RSF-a ušle u grad i počele pljačku. Ljudi su pokušavali preživjeti u ruševinama, skrivajući se u podrumima bez hrane, dok su se u daljini čuli topovi i rafali. U takvom paklu dvojica mladića, Nazer Muhana Ali i Adel Ismail Ahmed, uspjela su pobjeći. Njihove priče, ispričane za sudansku državnu televiziju, postale su svjedočanstvo o zločinima i patnji koja je zadesila tisuće civila u El Fasheru.

Ključne riječi
strahote ratno stanje Sudan

