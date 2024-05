Zaključena 60 milijuna eura vrijedna investicija EBRD-a u društvo M Plus Croatia

Investicija Europske banke za obnovu i razvoj (EBRD) u Business Process Outsourcing (BPO) poslovnu vertikalu Mplus Grupe (Meritus ulaganja d.d. – ZSE:MRUL), vrijedna 60 milijuna eura, dobila je regulatorna odobrenja nadležnih vlasti te je zaključena 21. svibnja.

Osnažena ovim ulaganjem, Mplus Grupa će nastaviti sa širenjem poslovanja i konsolidacijom svoje strateške pozicije na međunarodnom BPO tržištu.

Više informacija o investiciji EBRD-a u Mplusovu BPO poslovnu vertikalu dostupno je na ovom linku na engleskom jeziku.

Ekspertna pojačanja Mplus timu

Paralelno sa zaključenjem investicije, Mplus je objavio i pridruživanje dvoje vrhunskih stručnjaka nadzornom i savjetodavnom odboru društva M Plus Croatia koji su imenovani od strane EBRD-a – riječ je o Stephanie Wilson i Derwynu Jonesu.

Stephanie i Derwyn će svojom stručnošću i znanjem o BPO industriji doprinijeti rastu i razvoju Customer Experience (CX) i BPO divizije Mplus Grupe.

„Temeljem svoje bogate ekspertize u BPO industriji, ali i iskustvom kad je riječ o korporativnim financijama, Stephanie i Derwyn će u novim ulogama biti u poziciji doprinositi strateškom usmjerenju kompanije i okviru u sklopu kojeg će Mplus ostvariti daljnji rast na BPO tržištu. Izuzetno nam je zadovoljstvo primiti dvoje tako renomiranih međunarodnih profesionalaca u Mplus tim“, izjavio je Darko Horvat, predsjednik Uprave Mplus Grupe (Meritus ulaganja d.d.).

Stephanie Wilson Foto: M Plus Croatia

„Osjećam se počašćeno što ću imati priliku raditi s tako posvećenom grupom profesionalaca. Moj rad u Mplusu bit će usmjeren na poticanje daljnjeg razvoja BPO vertikale Mplusa, uz naglasak na održavanje, ali i podizanje, kad će to biti moguće, best practice standarda korporativnog upravljanja. Namjeravam doprinijeti Mplusu svojim znanjem, iskustvom i strateškim uvidima, kako bismo identificirali prilike za rast, optimizirali poslovne procese i osigurali da ostvarujemo izvrsnost u pružanju usluga našim klijentima“, izjavila je Stephanie Wilson, nova članica nadzornog i savjetodavnog odbora društva M Plus Croatia, s višegodišnjim iskustvom u BPO industriji, koje uključuje i C-level angažmane u Teleperformanceu i Firstsourceu.

Derwyn Jones Foto: M Plus Croatia

„Veseli me što se pridružujem tako uspješnom i energetičnom timu! Kao član savjetodavnog odbora, jedan od mojih primarnih ciljeva bit će osigurati dugoročni uspjeh Mplusa. Vjerujem da zajedničkim naporima možemo postići izvanredne rezultate i ostvariti viziju pozicioniranja Mplusa kao vodećeg pružatelja BPO usluga na tržištu. Aktivno ću raditi i na tome da se osigura konstruktivan dijalog s dioničarima“, izjavio je Derwyn Jones, novi član savjetodavnog odbora društva M Plus Croatia, koji iza sebe ima veći broj mandata na pozicijama u BPO kompanijama kao što su Sitel, Ultracomms i Parseq, ali i široko znanje kad su u pitanju M&A i razvoj poslovne strategije.

O Stephanie Wilson

Stephanie Wilson je iskusna profesionalka s bogatom i uspješnom karijerom u BPO industriji koja traje više od 30 godina. Karijeru je započela kao voditeljica korisničke službe za veliku FMCG tvrtku, a zatim je obnašala više rukovodećih uloga u kojima je nadzirala operativne isporuke u širokom spektru industrijskih vertikala. U svojoj ulozi glavne direktorice za klijente u EMEA regiji za Teleperformance, bila je odgovorna za uspostavljanje i razvoj strateških angažmana s velikim globalnim klijentima u regiji. Prije nego što se pridružila Teleperformanceu, bila je na nizu vodećih pozicija, uključujući onu glavne direktorice za operacije u Firstsourceu, generalne direktorice upravljanih usluga u TSYS-u te raznim pozicijama u Convergysu. Stephanie je radila u brojnim zemljama Europe i svijeta, a živi u Ujedinjenom Kraljevstvu.

O Derwynu Jonesu

Derwyn Jones ima više od 35 godina iskustva u BPO i IT industriji, obnašajući najviše funkcije u globalnim tvrtkama u SAD-u i Europi. U Dell-u, BT-u i SITEL-u, radio je na izvršnim pozicijama. Karijera mu je obilježena Tijekom svoje karijere, Derwyn je imao ključnu ulogu u upravljanju rastom i transformacijom nekoliko značajnih tvrtki, uključujući Ultracomms i Connect Assist. S izraženim fokusom na poslovnu strategiju, M&A te razvoj proizvoda, dokazano ostvaruje financijske ciljeve na različitim tržištima, uključujući UK, Europu i SAD. Njegov stil menadžmenta karakterizira talent za izgradnju i vođenje međunarodnih timova, stvaranje jasnih strategija te vješta komunikacija s različitim dionicima.

EBRD

EBRD je multilateralna banka koja promiče razvoj privatnog sektora i poduzetničkih inicijativa na 36 tržišta na tri kontinenta. Ključna područja djelovanja EBRD-a u Hrvatskoj uključuju podupiranje napora za ubrzanje procesa reformi, korištenje prednosti pristupanja Europskoj uniji za unaprjeđenje tranzicije te restrukturiranje i komercijalizacija poduzeća javnog sektora. EBRD je u 30 godina poslovanja u Hrvatskoj uložio oko 4,7 milijardi eura kroz 248 projekata.