Zagrliti donora, čovjeka koji vam je omogućio da živite, neopisiva je emocija

Nakon tri godine ponovo će se na Trgu bana Jelačića u Zagrebu okupiti neki od najpopularnijih hrvatskih izvođača kako bi podržali humanitarnu akciju "Želim život" Zaklade Ana Rukavina. Podsjetimo, zaklada je dobila ime po novinarki koja je prije 17 godina preminula od leukemije. Od njezine smrti kroz Zakladu Ana Rukavina sakupljaju se sredstva za razvoj Hrvatskog registra dobrovoljnih darivatelja krvotvornih matičnih stanica, a humanitarnom akcijom financira se i stručno usavršavanje mladih liječnika na području hematologije i drugih srodnih specijalizacija. Zaklada je do danas u hrvatsko zdravstvo ukupno uložila gotovo 9,885.000 eura, zajedno sa sredstvima iz državnog proračuna za HLA tipizaciju. Zaklada je također, od siječnja do rujna 2023. godine, donirala sredstva hrvatskom zdravstvu za stručno usavršavanje i projekte u vrijednosti od 237.083 eura.

Godišnje u Hrvatskoj od, primjerice, mijeloične leukemije oboli 150 ljudi, a stopa izlječenja niža je od ostalih zemalja Europske unije. Razgovarali smo s dvoje ljudi koji su na najizravniji način dijelom ove priče, Margaretom Ljubičić iz Nove Gradiške koja je primateljica koštane srži te Ivicom Vidakom iz Dugog Sela koji je donor, upisan u Hrvatski registar dobrovoljnih darivatelja krvotvornih matičnih stanica. Margareti je bilo dijagnosticirano odumiranje koštane srži, mijelodisplastična leukemija. Na intenzivnoj je provela 56 dana. I onda se pojavio donor.

– Moja transplantacija matičnih stanica uspješno je prošla. Sada sam dobro, ponekad malo umorna, ali sretna što svaki dan uživam u odrastanju svojih sinova Dorijana i Ivana. Kada god uspijem, putujem, jer putovanje me ispunjava, to je moja terapija. Uživam u svakom danu sa svojom obitelji, koje mi je Florian omogućio – kaže gospođa Margareta. Imala je želju upoznati čovjeka, 26-godišnjeg Nijemca, koji joj je svojom donacijom spasio život, i to se i dogodilo.

– Upoznala sam svog donora, zove se Florian E., iz Njemačke je, magistar socijalnog rada. Došao je u Hrvatsku, prešao više od tisuću kilometara kako bi mi ispunio želju da se upoznamo. Nešto emotivnije nisam u životu doživjela. U trenutku zagrlite čovjeka koji vam je omogućio da dišete, da hodate, da živite život. Nema riječi, nema slova, nema suza kojima se mogu opisati takve emocije. Stara poslovica kaže da se najljepše stvari u životu ne mogu vidjeti ni dodirnuti – one se osjećaju srcem – objasnila je gospođa Margareta. Ivica Vidak iz Dugog Sela jedan je od prijavljenih u registar. Učinio je to motiviran upravo radom Zaklade Ana Rukavina.

– Moram priznati da su moja dotadašnja saznanja o Ani i Zakladi bila površna, usputna. Znao sam samo da je cilj svega nešto veliko, bezuvjetno i vrijedno divljenja – kazao nam je gospodin Vidak. Za njega je sve počelo akcijom Zaklade Ana Rukavina u dugoselskom Crvenom križu 2018. kada se na prijedlog supruge upisao u registar zajedno s njom.

– Tada nisam očekivao da bih jednog dana mogao postati donor, no sama činjenica da nekome mogu eventualno pomoći bila je dovoljna da se odvažim na to. Četiri godine kasnije stigao je presudni poziv i tada je sve ovo dobilo još veći smisao – govori naš sugovornik. Opisao je i trenutak kada su ga obavijestili da je nekome potrebna njegova pomoć.

– S obzirom na to da je od upisa u registar do samog poziva prošlo četiri godine i ja sam sasvim zaboravio na sve to, moram priznati da me poziv potpuno iznenadio. Nakon prvotnog šoka, nisam dvojio, već sam odmah pristao na postupak – opisao je. Postupak, objasnio je, zahtijeva specifičnu pripremu tako da je bilo potrebno izdvojiti vrijeme za obavljanje potrebnih pregleda i pretraga.

– Postupak darivanja može se provesti na dva načina: uzimanjem krvotvornih matičnih stanica iz periferne krvi ili direktnim uzimanjem krvotvornih matičnih stanica iz koštane srži. Ja sam izabrao drugi način te sam bio u općoj anesteziji. Bol nakon zahvata bila je neznatna, a potpuni oporavak brz. Osoblje KBC-a Zagreb koje je sudjelovalo u ovom postupku bilo je ljubazno i na raspolaganju za sva moja pitanja – ispričao nam je Ivica Vidak. Darivanje je anonimno, ne zna kome je pomogao kao što ni onaj kome je pomoć potrebna ne zna odakle je došla.

– Još uvijek ne znam kome sam pomogao. Za osam mjeseci naš će susret biti moguć ako ta osoba to bude htjela, no ako i ne bude, nema veze. Na kraju krajeva, nije to bitno. Bitno je samo da je moja misija prošla uspješno i da sam toj osobi pomogao – kaže darivatelj iz Dugog Sela. Može se zato utjecati i na druge da naprave isto, oboje naših sugovornika motiviralo je nove darivatelje da se jave u registar.

Pomozite i spasite nečiji život

– Kada sam se razboljela, većina mojih prijatelja i rodbine upisala se u registar kako bi pomogli ili meni ili nekome drugome kome je pomoć potrebna. Želim ovim putem pozvati sve mlade ljude da se prijave u registar jer, što je registar veći, više je spašenih života i puno manje čekanja donora, što je najvažnije u ovoj našoj nesretnoj borbi za život. Samo uz vas donore mi možemo živjeti, veseliti se, pojesti sladoled, plesati i putovati. Kažu: "Svaki čovjek ima dvije ruke, jednu za pomaganje sebi, a drugu za pomaganje drugima." Zato pružite pomoć oboljelima i spasite nečiji život. Hvala Zakladi Ana Rukavina, hvala Florianu E. – kaže gospođa Margareta. Bez sumnje bi Ivica Vidak sve ponovio.

– Uz sav respekt koji sam dobio od ljudi koji me poznaju, za njih par znam da sam ih direktno motivirao i da su se nakon toga učlanili u registar. Nadam se da ću svojom pričom uspjeti motivirati još više ljudi kako bi učinili isto. Za kraj bih rekao da je ovo nešto što ću zauvijek pamtiti i što me obilježilo kao čovjeka. Puno je emocija koje su se izmiješale u tom periodu – strah, iščekivanje, ponos i sreća, ovo me iskustvo naučilo puno o tome. Stoga, upišite se u registar jer vaše i naše malo nekome može značiti puno – kaže.

Sljedeća je točka koncert Želim život koji će se u subotu 25. studenog, s početkom u 21.15 održati na Trgu bana Jelačića nakon trogodišnje pauze. – Sa Zakladom Ana Rukavina sam u kontaktu, ali kako nas je korona omela, nismo se vidjeli. Jedva čekam naš susret ove godine, s gđom Marijom i svim dragim ljudima iz Zaklade – kaže gospođa Margareta. Svi građani koji su voljni dati svoj doprinos te pomoći radu Zaklade to mogu učiniti već danas pozivom na humanitarni broj 060 9000. Broj će biti aktivan do kraja godine.