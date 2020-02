Zadranin: 'U trgovini sportske opreme snimaju ljude dok se presvlače'

Mnogi kupci u trgovinama odjeće uopće nisu svjesni da ih se snima u trenucima u kojima oni to možda ne bi htjeli. Primjerice, tko bi baš htio da ga se snima u kabini za presvlačenje? No, ako bi čak netko to i htio, postavlja se pitanje smije li to raditi trgovina i pod kojim uvjetima?

Jedan zanimljiv slučaj na tu temu stiže iz Zadra, a tema je aktualizirana kad su na portalu Zadarski.hr novinari objavili fotografiju kamere jednog njihovog čitatelja, a na kojoj se nedvosmisleno vidi kako kamera sa susjednog zida „viri” točno iznad zastora kabine za presvlačenje.

Inače, riječ je o trgovini Sport Vision smještenoj u zadarskom trgovačkom centru Supernova. Ipak, iz trgovine demantiraju navode kupca. U svom dopisu redakciji Zadarskog.hr navode kako je itekako vidljivo iz oznake na ulazu u trgovinu da je prostor pod videonadzorom, a koji je, tvrde, potpuno postavljen u skladu s važećim pravilima GDPR-a. Također, odvjetnički tim Sport Visiona d.o.o. navodi da su u kabini za presvlačenje zastori postavljeni upravo u svrhu osiguravanja privatnosti kupaca.

Međutim, kupci se s takvom tezom ne slažu i napominju kako tek tada postoji problem. Naime, ako kamera ne snima isključivo prostor za presvlačenje, onda snima prostor neposredno iza zavjese. To znači da netko tko isprobava odjeću, primjerice kupaći kostim, uvijek jednim dijelom golog tijela upada u kadar kamere ako ga izvan kabine čeka i pomaže mu drugi čovjek.

"Za mene su to sve oblici teškog narušavanja privatnosti. Takve nadzorne kamere snimaju i pohranjuju snimljeni sadržaj. Dakle, ako ste snimljeni polugoli u nekom trenutku presvlačenja, vi, neko dijete ili vaša sestra, supruga ili majka, netko to gleda i s tim može manipulirati na samo njemu poznate načine. Mislim da je to neprihvatljivo, pogotovo zato što mi uopće nije poznata namjera zbog koje je kamera postavljena na tom mjestu. Zbog krađe sigurno nije jer na izlaznim vratima iz trgovine postoji sustav koji detektira robu kojoj nije skinuta sigurnosna zaštita", rekao je Zadranin koji se u ovoj priči našao kao glavni akter.

O svemu je obaviještena i Agencija za zaštitu osobnih podataka koja će uskoro izići na teren i utvrditi jesu li kamere propisno postavljene i narušavaju li GDPR i ostala pravila.