Zabrinutom ocu zaštitaru sud odredio mjere opreza, tužiteljstvo traži istražni zatvor

Zaštitar (47), kojeg se sumnjiči za prijetnju, nakon što je ispitan na ODO Zagreb doveden je pred suca istrage zagrebačkog Županijskog suda. No on mu, iako je tužiteljstvo to tražilo, nije odredio istražni zatvor, već mjere opreza, pa je tužiteljstvo najavilo žalbu na tu odluku.

Zaštitaru je izrečena zabrana približavanja školi i nastavnici, kojoj je prema navodima ODO-a prijetio, a zabranjen mu je i svaki kontakt s tom nastavnicom. Sumnjiči ga se da je 10. svibnja 2023. oko 16 sati došao u jednu zagrebačku školu, te je prijetio nastavnici. Kada je došao u školu, bio je u zaštitarskoj uniformi te je kod sebe imao vatreno oružje ispod jakne. ODO tvrdi da je nakon kraće rasprave nastavnici zaprijetio što je nju uplašilo.

On se branio da je u školu došao kako bi s nastavnicom popričao i to nakon što mu je sin pokazao SMS poruku u kojoj jedna učenica prijeti njegovom sinu - prebijanjem. Ta učenica trenira borilačke vještine i zaštitarom sinu poslala je poruku da se pazi jer ga se prati. Zaštitar je naveo da je u školu došao jer je bio zabrinut za svoje dijete, pa je htio razgovarati s nekim, a kako je do škole došao ravno s posla, imao je pištolj kod sebe. Kazao je da ga je trebao ostaviti u blindiranom kombiju no da se u tom trenutku toga jednostavno nije sjetio.

