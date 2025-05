Zabrinjavajući rezultati ankete: Medicinske sestre su preopterećene i zbog loših uvjeta napuštaju struku

Medicinske sestre duboko su nezadovoljne radnim opterećenjem, administrativnim zadacima, fizičkom sigurnošću, plaćom, premorenošću i uvjetima rada. Šest od deset sestara želi u prijevremenu mirovinu, četvrtina ih planira u sljedećih godinu dana promijeniti poslodavca ili čak profesiju, a trećina ne bi ponovno odabrala to zanimanje. Svaka treća medicinska sestra i tehničar bili su izloženi nekom obliku diskriminacije. Samo ih 14% plaću koju prima smatra odgovarajućom za posao koji obavljaju, a kontinuirani odljev iz redova ove iznimno važne struke prijeti održivosti zdravstvenog sustava. Zaključci su to anketnog istraživanja "Perspektive hrvatskog sestrinstva" koje je Hrvatska komora medicinskih sestara provela krajem 2024. među 3042 medicinske sestre i tehničara, koji su odgovarali na devedesetak pitanja u četiri cjeline i ocjenjivali uvjete rada, kvalitetu upravljanja, mogućnost edukacije te zadovoljstvo poslom.

Jedna sestra na 22 pacijenta



Istraživanje je, među ostalim, pokazalo kako su medicinske sestre i tehničari iznimno nezadovoljni prevelikim radnim opterećenjem, zatrpani administrativnim zadacima i nezadovoljni uvjetima rada, fizičkom sigurnošću, plaćom i premorenošću. Nadalje, u ispitivanju se pokazalo da poslodavac osigurava radnu opremu – uniforme i cipele – tek za svaku treću medicinsku sestru, a ujedno se tek svaka treća medicinska sestra osjeća fizički sigurno na svojem poslu. Više od 70% sestara obavlja zadatke niže ili više kvalificiranih zaposlenika, primjerice, rade posao njegovateljice, a tek petina sestara smatra da je njihovo radno opterećenje primjereno. Kad se ovakvi podaci uzmu u obzir, ne čudi što četvrtina anketiranih planira u sljedećih godinu dana promijeniti ili poslodavca ili profesiju. Još je porazniji podatak da čak trećina medicinskih sestara ne bi ponovno odabrala to zanimanje.

Kada su u pitanju uvjeti rada, medicinska sestra u bolnici prosječno dnevno skrbi za 22 pacijenta. Više od jedne trećine bilo je u posljednjih godina dana izloženo nekom obliku diskriminacije. Mnogim medicinskim sestrama poslodavac ne priznaje stupanj obrazovanja koji su stekle. Situacija je najgora kod magistara i magistri sestrinstva gdje samo njih četiri od deset (42%) ima priznat taj stupanj, dok je situacija znatno bolja kod prvostupnica, gdje priznat stupanj obrazovanja ima skoro devet od deset (87%) sestara. Samo četvrtina ispitanica smatra da ima ravnotežu privatnog i poslovnog života, a više od 80% njih osjeća se preumorno nakon posla. Samo 14% medicinskih sestara smatra da je njihova plaća odgovarajuća za posao koji rade.

Najbolje ocijenjene bolnice



Komunikacija s ravnateljima na skali od jedan do pet ocijenjena je s 2,6, a kvaliteta upravljanja ustanovama ocijenjena je s 2,4. Nešto je bolja ocjena komunikacije s izravno nadređenima – 3,2 te upravljanje izravno nadređenih – 2,9. Iz istraživanja proizlazi zaključak kako medicinske sestre smatraju da je kvaliteta upravljanja bolja u općim i specijalnim bolnicama nego u velikim kliničkim bolnicama. Do podjednakog se zaključka došlo nakon sličnog istraživanja među liječnicima, koji je Liječnička komora predstavila prošli tjedan. ​Opću i veteransku bolnicu "Hrvatski ponos" Knin njezine su medicinske sestre i tehničari najbolje ocijenili prema kvaliteti upravljanja. Najbolja specijalna bolnica je Klinika za infektivne bolesti "Dr. Fran Mihaljević", dok je u kategoriji KBC-ova i kliničkih bolnica po kvaliteti upravljanja najbolji KBC Osijek. Osječki KBC jednako je tako zasjeo na vrh ljestvice hrvatskih KBC-ova u kategoriji upravljanja i u liječničkoj anketi, koju je prošli tjedan predstavila Liječnička komora. Što je to u osječkom KBC-u što izaziva priznanje njihovih zaposlenika?

– Jako puno ulažemo u mlade ljude, uvjeti rada znatno su se popravili, imamo novu zgradu OHBP-a, nove uređaje... Slavonija i Baranja podižu se u posljednjih nekoliko godina, stvari idu u dobrom smjeru. U našem KBC-u radi 1300 sestara. Osoblja nedostaje u cijeloj zemlji pa i u KBC-u Osijek, ali mi smo u boljem položaju od npr. Rijeke ili Dubrovnika jer nam se na natječaj javi onoliko sestara koliko tražimo, još se nikad nije dogodilo da se javi manje nego što tražimo. Kod nas su vjerojatno povoljniji uvjeti života, ljudi lakše dolaze do nekretnina. Imamo srednju medicinsku školu u Osijeku, gravitiraju nam i učenici iz medicinske škole u Vinkovcima, ali kod nas se školuju iz pet županija, u KBC-u obavljaju stručnu praksu i ostanu raditi – rekla nam je Suzana Luketić, pomoćnica ravnatelja za sestrinstvo KBC-a Osijek.

Knin nema medicinsku školu, najbliža je u 60 kilometara udaljenom Šibeniku. – Naša se djeca dižu u pet i vraćaju kući navečer, a takav je tempo iscrpljujući. Prije rata Knin je imao medicinsku školu. Voljeli bismo da imamo više sestara, ali tako je kako je. Puno ulažemo u kadar, radimo bez problema s ovim brojem koji imamo, ali da mi sad dođe deset sestara, ja bih sve zaposlila – kaže Marija Anić Matić, pomoćnica ravnateljice za sestrinstvo u kninskoj bolnici. Sestara nedostaje i u Klinici za infektivne bolesti, koja natječaje za njih raspisuje svakog mjeseca. Danijela Miše, pomoćnica ravnateljice za sestrinstvo, smatra da bi možda veće upisne kvote ublažile problem.