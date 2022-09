Za SSSR-a na Krim su se selili ruski umirovljenici da bi stare kosti grijali na suncu

O prijenosu Krima iz sovjetske Rusije u sovjetsku Ukrajinu ispredale su se brojne, često proturječne legende. No stvarnost je mnogo prozaičnija. Godine 1954. slavila se 300. godišnjica odnosa ukrajinskih Kozaka s Rusijom. Komunistička partija i sovjetska vlada odlučile su veličanstvenu obljetnicu obilježiti bratskim darom Ukrajini: vraćanjem Krima.



Bio je to jedan od prvih primjera "zamjene ideja", odnosno odvajanja povijesnih činjenica od njihova pravog značenja. Hetmanov je pandan 1754. bio car Romanov čije su potomke slavljenici pobili – no ta činjenica nije bila uključena u slavlje. Ideja se pripisuje Nikiti Hruščovu, generalnom sekretaru SSSR-a (1953. – 1964.), koji je se kao vođa Komunističke partije Ukrajine (1947. – 1949.) prvi dosjetio. Na sastanku Predsjedništva Vrhovnog sovjeta RSFSR-a 25. siječnja 1954., kojim je predsjedavao Georgij Malenkov, dar je odobren ovim riječima: "Uzimajući u obzir zajedničko gospodarstvo, teritorijalnu bliskost te snažne ekonomske i kulturne veze između Krimske oblasti i UkrSSR-a, Predsjedništvo Vrhovnog sovjeta RSFSR-a odlučilo je prenijeti Krimsku oblast iz RSFSR-a u UkrSSR."