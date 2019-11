Za distribuciju dječje pornografije – društveno koristan rad?!

Prvo istraživanje koje se bavilo počiniteljima u djelima dječje pornografije neugodno je iznenadilo istraživače kad su shvatili kako olako ti počinitelji prolaze, čulo se jučer na stručnoj raspravi o izazovima kod zaštite djece od seksualnog iskorištavanja na internetu.

– Iznenadili smo se analizirajući dokumentaciju 70-ak počinitelja koji prolaze kroz službu probacije. Više od 80% počinitelja dobilo je manje od godine zatvora, dakle osuđeni su na najmanje moguće kazne od propisanih godinu do 12 godina zatvora. U velikom broju slučajeva pušteni su ranije i dobili rad za opće dobro. Znači, počinitelj koji je distribuirao dječju pornografiju odležao je šest mjeseci u zatvoru, a onda je dobio obavezu da mete dvorište u domu umirovljenika. To je neprimjerena kazna jer to nije nikakva tretmanska sankcija. Koliko je to neprimjereno govore rezultati svih istraživanja koji potvrđuju da to što su počinitelji uhvaćeni zbog distribuiranja snimki s dječjom pornografijom ne znači da nisu i neće sudjelovati i u seksualnom iskorištavanja djece. Ako imaju priliku, sudjelovat će u seksualnom zlostavljanju djeteta – rekla je doc. Lucija Vemelka sa Studija socijalnog rada Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, dodavši da je u Hrvatskoj godišnje 90 do 100 takvih počinitelja.

Foto: Hrvoje Jelavić/PIXSELL

Govoreći o maloljetničkom kaznenom pravu, doc. Barbara Herceg Pakšić s Pravnog fakulteta u Osijeku opisala je novosti koje su u zakonodavstvima članice EU uvele temeljem zahtjeva Direktive Europskog parlamenta iz 2011. godine, a tiču se pojma “grooming” i kaznenog djela vezanog za dječju pornografiju.

– Novo djelo mamljenja za zadovoljenje spolnih potreba bilo je defakto nekažnjiva pripremna radnja i tretirala se samo kao otegotna okolnost kod presude. Sada se kažnjav zatvorom do deset godina. Predlaže li punoljetna osoba susret maloljetnoj osobi putem informacijsko komunikacijskih tehnologija i poduzima li mjere da do tog susreta dođe, može biti kažnjena zatvorom od šest mjeseci do pet godina – rekla je doc. Herceg Pakšić.

Kažnjive su i pripremne radnje za mamljenje djece pa će onaj tko u svrhu seksualnog iskorištavanja djece prikuplja podatke od mlađih od 15 godina ili razvija profil koji prikriva dob, spol, IP adresu itd. može dobiti do tri godine zatvora.

Globalni savez protiv zlostavljanja djece na internetu čini 80 vlada, 20 globalnihh tehnoloških društava i 24 vodeće međunarodne nevladine udruge.