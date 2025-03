Za cijenu od 69 eura, 25 metara ispod mora: Kako je trebao izgledati izlet podmornicom koja je potonula

Turistička podmornica koja je potonula u blizini obale egipatskog grada Hurghade u Crvenom moru u Egiptu već godinama prima putnike u sklopu turističkih putovanja u području Hurghade. Tvrtka koja organizira izlete u podmorje kaže da na svijetu postoji samo 14 pravih rekreacijskih podmornica, a dvije su upravo u njezinom vlasništvu. "Nova avantura čeka vas 25 metara ispod mora. Pridružite nam se na nezaboravnom putovanju brodom Sindbad Submarines, gdje ćete istražiti 500 metara koraljnog grebena i njegovih morskih stanovnika. Uživajte u pogledu koji ostavlja bez daha u klimatiziranoj udobnosti i sigurnosti naše podmornice. Nudi 44 putnička mjesta, ima dva pilotska sjedala i veliki okrugli prozor za gledanje za svakog putnika. Doživite ljepotu podvodnog svijeta Crvenog mora bez da pokisnete. Savršen je za sve uzraste, a uspomene će trajati cijeli život", reklamira se tvrtka.

Svaki putnik dobiva potvrdu da je završio podvodno putovanje duž koraljnog grebena Crvenog mora. Podmornica Sindbad doseže dubinu od 25 metara. U slučaju nužde, maske za kisik nalaze se iznad glave, a prsluci za spašavanje ispod sjedala. Konstruirani u Finskoj da izdrže podvodni pritisak do 75 metara, osiguravajući sigurnost i pouzdanost. Klimatizirana kabina ima udobna sjedala i TV monitore za svakog putnika. "Sjajno iskustvo, pogotovo ako plovite s djecom. Ostat će nam u sjećanju jako dugo", jedna je od recenzija putnika.

Navode da je podmornica Sindbad napravila revoluciju u podvodnom istraživanju i otvorila potpuno novi svijet za one koji traže avanturu. "Pripremite se za spuštanje u dubine s osjećajem čuđenja i iščekivanja. Dok zaranjamo ispod površine, prava čarolija počinje. Pridružite nam se dok dijelimo svoja iskustva iz prve ruke o postupnom prijelazu od sunčeve svjetlosti do eteričnih plavih nijansi dubokog oceana. Istražite očaravajući morski ekosustav koji uspijeva u ovim neistraženim područjima", mame turiste koji mogu vidjeti živopisna jata tropskih riba, morske kornjače i mante. "U podmornici Sindbad predani smo podizanju svijesti o važnosti očuvanja naših oceana", tvrde i napominju kako nisu samo još jedna franšiza. Putovanje počinje kad se turisti ukrcaju na brod za transfer od marine Serry Sokar do plutajuće platforme i podmornice u kojoj se plovi 40 minuta. Navodi se cijena od 69 eura po osobi.

Prema pisanju britanskih medija, to nije prvi incident u Hurghadi. U studenom prošle godine potonuo turistički brod nazvan Sea Story. Poginulo je i nestalo 11 osoba, a 35 je preživjelih. Uzrok je tada bio četiri metara visoki val.

At least six people are feared dead, with nine others injured, after a tourist submarine sank off the coast of the Egyptian Red Sea city of Hurghada early on Thursday, local sources tell the BBC. https://t.co/XJxL81icMd pic.twitter.com/aArEfcXi2b