WHO: Čovječanstvo treba biti spremno za bolest smrtonosniju od COVID-19. Trenutačno ih pratimo devet

Čovječanstvo bi trebalo biti spremno za bolest smrtonosniju od Covida, upozorio je čelnik Svjetske zdravstvene organizacije (WHO) dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus na Svjetskoj zdravstvenoj skupštini, dodajući da se prijetnja nove javnozdravstvene krize ne može odbaciti 'ubrzo'. Također je ustvrdio da se, unatoč tome što su najmračniji dani pandemije iza nas, još uvijek može pojaviti smrtonosna varijanta Covida s moći da vrati svijet na početak.

Govoreći jučer u Ženevi, u Švicarskoj, dr. Tedros je dodao kako "ostaje prijetnja pojave druge varijante koja uzrokuje nove valove bolesti i smrti. A prijetnja od pojave drugog patogena s još smrtonosnijim potencijalom također i dalje postoji" prenosi Daily Mail.

Istovremeno, WHO je na godišnjem sastanku 194 države članice predstavio novu globalnu shemu za uočavanje i praćenje najopasnijih patogena. Nisu navedene posebne zarazne prijetnje, međutim, 'Bolest X' — neodređeni razorni patogen koji još nije otkriven — nalazi se na popisu urgentnih prijetnji UN-ove agencije.

WHO je ranije ovog mjeseca proglasio da Covid više nije hitan javnozdravstveni problem od međunarodne važnosti. Umjesto toga, virus se sada smatra 'utvrđenim i tekućim zdravstvenim problemom'. To je označilo veliki korak i uslijedilo je tri godine nakon što je skupina kineskih stanovnika u gradu Wuhanu oboljela od misteriozne bolesti u prosincu 2019. Na 76. sastanku WHA-a, WHO je pokrenuo Međunarodnu mrežu za nadzor patogena (IPSN) koja će omogućiti svim nacijama pristup genomskom sekvenciranju kako bi identificirali i odgovorili na nove prijetnje bolesti pomoću genomike.

IPSN će omogućiti istraživačima, vladama, dobrotvornim zakladama i privatnom sektoru da zajedno rade na praćenju grešaka. "Ne možemo šutnuti ovu limenku niz cestu. Kada zakuca sljedeća pandemija - a hoće - moramo biti spremni odgovoriti odlučno, kolektivno i ravnopravno" ustanovio je dr. Tedros.

WHO je prethodno identificirao devet prioritetnih bolesti koje predstavljaju najveći rizik za javno zdravlje. Smatralo se da su najrizičnije zbog nedostatka tretmana ili njihove sposobnosti da izazovu pandemiju. Na popisu su Covid, krimsko-kongoanska hemoragijska groznica, ebola, Marburg virus, Lassa groznica, bliskoistočni respiratorni sindrom (MERS) i teški akutni respiratorni sindrom (SARS), te virus Nipah i već spomenuta 'Bolest X'.