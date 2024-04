Vučićev izbor odgovor je Hrvatskoj: od Macrona kupuje 12 aviona Rafale

Borbeni zrakoplovi Rafale , nuklearni reaktori i leteći automobili bili su neke od tema razgovora predsjednika Srbije Aleksandra Vučića i Emmanuela Macrona u Elizejskoj palači u Parizu. Vučić je u Parizu boravio jučer i prekjučer te je rekao da je odluka o kupnji višenamjenskih borbenih aviona Rafale od Francuske vrlo blizu.

Najavljuje i leteće automobile

– Vrlo smo blizu. Znat ćete sve kad potpišem ugovor za dva mjeseca, a sudjelovat će i Macron – rekao je Vučić novinarima najavivši tako i skorašnji dolazak francuskog predsjednika u Srbiju. – To su bolji avioni od F-16. I skuplji i bolji. Nisu kao F-35 ili F-22, ali svejedno. Riječ je o najboljim avionima i s najmodernijim sustavima. To su 4 plus generacije, koje su ispred naših MiG-ova i svega drugog. I po svojim radarskim mogućnostima, i po raketama koje nose – rekao je srbijanski lider Vučić dodavši kako bi Srbija htjela kupiti i američke, kineske, ruske avione, ali da je problem "pitanje dostave".

– Pri tome uzimamo najbolju robu na svijetu koja postoji. Mi bismo kupili još aviona i na nekim drugim mjestima, nije nama toliki problem u novcu. Danas u novcu imamo gotovo četiri milijarde eura na računu, nije to problem. Problem je u deficitu za koji hoćete da bude što je moguće manji. Nije problem čak ni u javnom dugu, koji je oko 48 posto. Kupili bismo još, ali ih ne možemo dovući u zemlju, a svoju zemlju moramo čuvati – objasnio je Vučić, koji je kupnju francuskih aviona spominjao još 2022. godine.

Poslije odluke Hrvatske da kupi 12 aviona Rafale, Srbija bi tako mogla postati tek četvrta europska zemlja – uz Francusku, Grčku i Hrvatsku – koja bi ih mogla imati. Procjena je da bi Srbiju kupnja 12 novih takvih aviona stajala između 1,8 i 2,5 milijardi eura.

Vučić je u Parizu novinarima opet spomenuo leteće automobile, kao i to da se nada dolasku glasovitog francuskog modnog brenda Louis Vuitton. – Svi mi se smiju kada to spomenem, ali razgovaramo s kompanijama za leteće automobile. Do svjetske izložbe EXPO u Beogradu 2027. to bismo trebali provesti u djelo. Bit ćemo prvi u jugoistočnoj Europi. A kada dođe Louis Vuitton, a nije ga lako dovesti u Beograd, onda dolaze i svi ostali – dodao je Vučić, koji je prethodno najavio kako će za EXPO imati leteći taksi "da pokažemo kako to izgleda". – Radimo s dvije kompanije, jedna je francuska, druga je valjda austrijska ili njemačka. I radimo s Kinezima – dodao je o toj temi.

Jedna od važnijih tema u Parizu, kako je najavio Vučić, bila je i mogućnost gradnje nuklearne elektrane u Srbiji. Vučić je velik zagovornik gradnje nuklearne elektrane u Srbiji, tvrdeći da će "osiguranje struje u budućnosti biti velik problem za zemlju". Prije je govorio kako će stanovnici Srbije do 2050. godine trošiti četiri puta više električne energije nego danas, a da toliku količinu struje moraju nekako osigurati. – Što god radili, kako god radili, nikakvu šansu nemamo ako brzo ne krenemo u rješavanje tog problema. A rješavanje tog problema jedino je moguće gradnjom velikih i malih nuklearki – rekao je ranije Vučić najavivši i ukidanje moratorija na nuklearnu energiju, koji je uveden 1989., kao reakcija na katastrofu u Černobilu.

– Srbija nema ni znanja, ni novca za klasične nuklearke, koje koštaju između 11 i 13 milijardi eura – prenijeli su mediji njegove riječi. Kao opcije postavio je mogući dogovor o sudjelovanju u mađarskoj nuklearki Paks, koju grade Rusi, te gradnju manjih modularnih nuklearnih elektrana. – I tu ćemo se pokušati s Mađarima dogovoriti oko Paksa, da pokušamo dobiti pet, šest ili sedam posto udjela. I to bismo platili i skuplje od onoga koliko realno košta, samo da bismo mogli odmah dobiti mogućnost da računamo na tu količinu električne energije za svoje potrebe – poručio je Vučić.

'Na dugom štapu'

– S druge strane računali smo da su nam potrebne najmanje četiri male modularne nuklearke, koje su sad postale popularne i koje rade ili pokušavaju raditi najrazvijenije zemlje. Sve je to na dugom štapu, nažalost, jer nemamo tehnologiju, nemamo znanje – rekao je Vučić, koji se sada nada da bi Francuska bila rješenje tih prepreka. Francuska je, naime, najveći proizvođač struje iz nuklearnih elektrana u Europskoj uniji, u kojima proizvodi oko 70 posto svoje energije. Sukladno tome je i velik izvoznik električne energije te ima potrebno tehnološko znanje, koje Srbija nema.

Spomenuta četiri mala modularna reaktora, prema procjenama, Srbiju bi koštala 7,5 milijardi eura i iz njih bi se dobivalo 1200 megavatsati električne energije. Ministrica rudarstva i energetike Srbije Dubravka Đedović Handanović prilikom nedavna obilaska termoelektrane "Nikola Tesla A" izjavila je da bi te "male nuklearke, ako bismo sada počeli raditi na tome", mogli imati 2039. ili 2040. godine.

