Vučić o smrti djeteta: Mrtvu sam je držao, a mediji su pisali laži da sam tukao suprugu

Srbijanski predsjednik Aleksandar Vučić gostovao je u emisiji Ćirilica na Happy TV-u, gdje je, između ostalog, progovorio i o smrti svog djeteta.

Voditelj Milomir Marić, pitao je Vučića jesu li ga pogodila pisanja medija da je tukao ženu i da mu je žena rodila mrtvo dijete.

– Trudnoća je 8 mjeseci bila u redu, a onda su nakon toga rekli da dijete ne diše. Odlučili su spasiti majku, a dijete je bilo mrtvo – rekao je Vučić i dodao kako se djevojčica trebala zvati Neva.

– Ja sam je mrtvu držao u rukama. Bila je plava oko glave, vjerojatno ju je ugušila pupčana vrpca. Tamari je bilo daleko teže nego meni – kazao je i dodao da su mediji pisali laži o njemu.

– Da sam tukao ženu, da je pobacila. To da me kriminaliziraju, to im baš i ne ide, ali dehumanizacija... Evo i ova teza da čovjek koji ne ide na odmor nije čovjek, ja ne mogu da vjerujem – rekao je Vučić, javlja Srbija danas.