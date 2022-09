Vučić je ponizio čak i svog prijatelja i političkog saveznika Boruta Pahora, koji se u Beogradu sudario sa “srpskim svijetom”

Slovenski predsjednik Borut Pahor očito nema sreće sa srbijanskim predsjednicima, koliko god im podilazio. I to se odnosi kako na aktualnog predsjednika Aleksandra Vučića, tako i na Borisa Tadića. Kada je Pahor sada već davne 2010. s tadašnjom hrvatskom premijerkom Jadrankom Kosor pokretao regionalnu inicijativu Brdo, koja je za glavni cilj proglasila ni manje ni više nego europeizaciju Balkana – iako se zapravo radilo o Pahorovu pokušaju kapitalizacije arbitražnog sporazuma i popravljanja narušenog ugleda Slovenije nakon blokade Hrvatske – tadašnji slovenski premijer očajnički je pokušavao nagovoriti Tadića da se pridruži inicijativi i sjedne za isti stol s predstavnicima Kosova. Unatoč Pahorovim grozničavim diplomatskim pokušajima (u samo jednom danu letio je u Beograd, Prištinu i Bruxelles), Tadić je ostao nepopustljiv, pa je Pahorova inicijativa jedno vrijeme zamrla, sve do dolaska novog predsjednika Srbije Tomislava Nikolića. Kako to na ovim prostorima obično biva, ono za što “demokrat” Tadić nije smogao hrabrosti, njegov nasljednik, nacionalist i radikal Nikolić napravio je i ne trepnuvši, rukujući se s kosovskom predsjednicom, što mu ni u Srbiji nisu zamjerili. Međutim, to nije bio kraj Pahorovim nevoljama sa srbijanskim predsjednicima. U sklopu priprema za summit svoje inicijative koja se sada zove Brdo-Brijuni, koji se održao u Brdu kod Kranja – i koji za Pahora ima posebnu važnost zato što je njegov posljednji, s obzirom na to da uskoro napušta predsjedničku dužnost – Pahor je u Beogradu tijekom posjeta Aleksandru Vučiću doživio pravo političko, ali i osobno poniženje. Povod je bio jedan od rijetkih Pahorovih konstruktivnih i jasnih političkih istupa posljednjih godina, u kojem je pozvao srbijansko vodstvo da odbaci ideju tzv. srpskog svijeta i da se konkretnije posveti približavanju Europskoj uniji. Iako se radilo o razumnoj i dobro izbalansiranoj poruci, koja uvažava i europske interese i interese Srbije, Pahorov je apel naišao na brutalan odgovor Beograda. Pahor je svoj poziv Vučiću uputio na nedavnom strateškom forumu na Bledu, kao i u intervjuu Nacionalu, zahtijevajući od njega da se iskreno, javno i kategorički odrekne “srpskog svijeta”, da otkaže potporu secesionističkim planovima Milorada Dodika u BiH i da otvori iskren dijalog s Prištinom. Tek nakon što ispuni te uvjete, Vučić može postati faktor stabilnosti na zapadnom Balkanu. Pahor je, zapravo, pozvao Vučića da prestane sjediti na više stolaca i da se okrene Europi, s obzirom na to da je ulazak u EU presudan ako Vučić Srbiji doista želi osigurati europsku budućnost, zanemarujući očitu činjenicu da Vučić na ulazak u EU zapravo uopće više ne računa, prilagođavajući tome i svoju politiku, o čemu svjedoči i njegovo ustrajavanje na konceptu tzv. srpskog svijeta. Vučić, naime, više očito ne vjeruje u europsku perspektivu Srbije, iako Pahor pomalo naivno misli da bi Unija Srbiji trebala dati nekakva jamstva da će doista postati članica EU, nakon čega bi se i Srbija počela drukčije ponašati. A da Vučić više ne računa na članstvo u Uniji potvrđuje i sve što se događalo nakon važnog Pahorova istupa. Vučić je na Pahora najprije s lanca pustio svog ministra unutarnjih poslova, notornog Vulina, glavnog promotora “srpskog svijeta”, koji se na slovenskog predsjednika obrušio bizarnom tezom kojom je ujedinjenje Srba u okviru “srpskog svijeta” usporedio s ujedinjenjem Njemačke nakon pada Berlinskog zida, iako je puno prikladnija paralela s propalim pokušajem stvaranja Velike Srbije ili, primjerice, aktualnim ruskim pokušajem komadanja Ukrajine. Još je nevjerojatnija Vulinova primjedba da zbog “srpskog svijeta” nitko nije stradao, ali da zbog slovenskog secesionizma jest, tvrdeći pritom da je zbog ideje o pravu Slovenaca na “samoopredjeljenje do odcjepljenja počeo građanski rat u SFRJ u kojem su stradali deseci tisuća ljudi”.