Vučić iznenadio odgovorom: Hrvatska je ekonomski 200 godina ispred nas

Srbijanski predsjednik Aleksandar Vučić danas je u Beogradu održao press konferenciju na kojoj se dotaknuo brojnih tema.

Između ostalog predložio je aktualnu premijerku Anu Brnabić za mandatarku za sastav nove Vlade Srbije, a najavio je i otkazivanje parade ponosa u Beogradu najavljenu za rujan iz financijskih razloga, prenosi Tanjug.rs.

U jednom trenutku konferencije javila se i novinarka televizije Pink koja je citirala hrvatskog eurozastupnika Freda Matića o tome kako je ''Hrvatska 50 godina ispred Srbije''. Vučića je pitala po čemu je Hrvatska ispred njihove zemlje, na što je Vučić iznenadio svojim odgovorom:

"Hrvatska je, što se tiče ekonomskog razvoja, uvijek bila ispred nas. Uvijek su u tom dijelu, što bivše Jugoslavije, nekada Austro-Ugarske dok smo mi bili pod Turcima, bili razvijeniji. To je što se tiče ekonomskog razvoja, ne bih o nekim drugim stvarima. Ne mogu nadoknaditi 200 godina našeg zaostatka, niti to može bilo tko od vas, to nije realno ni za sedam ili 10 godina - komentirao je Vučić.

Ipak, obećao je kako će Srbija rasti brže, što se vidi i na rastu BDP-a. Kako je kazao, Srbija je udvostručila svoj BDP, dok je hrvatski BDP niti 50 posto viši nego što je bio u proteklom razdoblju.

- Razlika u plaćama se smanjuje. Danas oni imaju 1.100 eura prosječnu plaću, a mi imamo 635. To više nije tri prema jedan. Polako se približavamo. Hrvatska je uspješna zemlja i nema tu neke filozofije, rekao je srpski predsjednik.

- Hoće li Srbija uspješno rasti? Hoće. Hoće li netko zaustaviti Srbiju? Neće. Na žalost mi nemamo turizam da zarađujemo milijarde. Ali imamo tvornice i investicije. Želim im uspjeh, zaključio je Vučić.

