Vrhunac je toplinskog vala, dio Hrvatske u crvenom: Moguće je snažno nevrijeme u jednoj regiji

Djelomice, na istoku i jugu i pretežno sunčano vrijeme čeka nas danas. Na zapadu mjestimice povećana naoblaka uz moguću kišu, uglavnom na sjevernom Jadranu i pljuskove s grmljavinom, većinom prijepodne. Poslijepodne smanjenje naoblake, no još je ponegdje u unutrašnjosti moguć poneki pljusak. Vjetar uglavnom slab. Na Jadranu umjerena, ponegdje i jaka bura, poslijepodne sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Najviša temperatura zraka od 28 do 33, na Jadranu od 31 do 36 °C.

Crveno upozorenje izdano je za riječku, splitsku i dubrovaačku regiju. Za riječku izdano je i upozorenje za moguće izraženije pljuskove s grmljavinom.

Foto: DHMZ

I u srijedu će biti sunčano, vruće i vrlo vruće. Vjetar u unutrašnjosti većinom slab. Na Jadranu mjestimice umjerena bura, na sjevernom dijelu i jaka, a od sredine dana jugozapadnjak i sjeverozapadnjak. Najniža jutarnja temperatura zraka od 13 do 18, na Jadranu i u unutrašnjosti Dalmacije od 22 do 27 °C. Najviša dnevna većinom između 31 i 36 °C.

Foto: DHMZ

Foto: DHMZ

A od srijede do petka nastavljaju se paklene vrućine. U unutrašnjosti u petak poslijepodne uz više oblaka postoji mala vjerojatnost za poneki pljusak, a potkraj dana će ponajprije na sjeveru zapuhati umjeren sjeverni vjetar. Na Jadranu će sredinom dana puhati do umjeren jugozapadnjak i sjeverozapadnjak, ali još u srijedu u noći i ujutro uz obalu umjerena bura, podno Velebita i jaka. Temperatura zraka će na kopnu postupno rasti, dok se na Jadranu neće znatnije mijenjati.