Vratilo se sunce, temperature idu do 30 °C: U jednoj regiji stiže kratko pogoršanje

Vrijeme će tijekom dana u Hrvatskoj biti sunčano i vrlo toplo, najavio je u četvrtak Državni hidrometeorološki zavod (DHMZ). U unutrašnjosti mjestimice slab i umjeren dnevni razvoj oblaka, dok će ujutro lokalno biti kratkotrajne magle, uglavnom uz rijeke.

Vjetar većinom slab, na Jadranu mjestimice umjerena bura s jakim udarima, a popodne jugozapadnjak i sjeverozapadnjak.

Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 25 i 30 Celzijevih stupnjeva, u gorskim predjelima malo niža.

I u petak se nastavlja sunčano i vrlo toplo vrijeme, no prema kraju dana moglo bi na Jadranu doći do postupnog porasta naoblake uz lokalne pljuskove. Vjetar na kopnu slab do umjeren jugozapadni, na istoku i jugoistočni. Na Jadranu će puhati većinom umjeren jugozapadnjak i jugo. Najniža jutarnja temperatura zraka od 10 do 15, u gorju malo niža, na Jadranu od 17 do 21 °C. Najviša dnevna između 27 i 30 °C, u gorju malo niža. Ipak, temperature mora zbog nestabilnog vremena nešto su niže, pa je tako najniža temperatura izmjerena na Krku, 21 Celzijevih stupnjeva. U Istri prevladavaju temperature oko 24, dok je u Splitu izmjereno 23 stupnja Celzijusa.

Nakon žutih i narančastih upaljenih Meteoalarma koji su bili upaljeni proteklih dana zbog jačeg vjetra, u Hrvatskoj na snazi danas neće biti nikakvih upozorenja, dok će u petak biti upaljen žuti Meteoalarm u riječkoj regiji zbog grmljavinskog nevremena. Ipak, temperature mora zbog nestabilnog vremena nešto su niže, pa je tako najniža temperatura izmjerena na Krku, 21 Celzijevih stupnjeva. U Istri prevladavaju temperature oko 24, dok je u Splitu izmjereno 23 stupnja Celzijusa.

Magla smanjuje vidljivost mjestimice u unutrašnjosti, priopćio je u četvrtak Hrvatski autoklub (HAK). Pojačan je promet na gradskim cestama i obilaznicama, a povremeno se vozi usporeno na dionicama gdje traju radovi. Vozilo u kvaru je na autocesti A1 Zagreb-Ploče-Karamatići između tunela Bristovac i Lecenik u smjeru Zagreba. Vozi se uz ograničenje brzine 60 km/h.

