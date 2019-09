Vozio autocestom pa zamalo stradao: Tresao sam se kada sam vidio što je napravio

Jedva je sačuvao živu glavu vozač koji je vozio autocestom u blizini engleskog Leedsa kada mu je s nadvožnjaka netko bacio ciglu na vjetrobransko staklo.

Na snimci kamere iz automobila vidi se da nepoznati počinitelj stoji na nadvožnjaku iznad ceste M621 u blizini Leedsa.

Rik Nichol iz Wakefielda, koji je vozio automobil, tresao se od straha kada mu je cigla pala na vozilo i razbila mu staklo.

– Da budem iskren, iznenadio me, primijetio sam ga no nisam obraćao pozornost njega nego sam mijenjao traku i gledao u retrovizore. Odjednom sam vidio da baca nešto, no nisam stigao reagirati. Tek kada sam se smirio shvatio sam koliko je to teško moglo završiti – ispričao je 45-godišnji vozač, piše The Sun.

Srećom, vozači iza njega odmah su primijetili što se dogodilo pa su se na vrijeme uspjeli zaustaviti.

Slučaj je odmah prijavljen policiji, a osim razbijenog vjetrobranskog stakla, veće štete, srećom, nije bilo. Policija traga za bezobzirnim počiniteljem.