Vozaču 30 dana pritvora, a odvjetnik kaže: Žao mu je

Kosovski vozač autobusa, u čijem je slijetanju s ceste u nedjelju kod Slavonskog Broda poginulo 10 ljudi, idućih će mjesec dana provesti u istražnom zatvoru u Požegi. Odluku o tome donio je Županijski sud u Slavonskom Brodu. Istražni zatvor određen mu je zbog opasnosti od bijega, odnosno napuštanja Republike Hrvatske.

Postupak u Hrvatskoj?

Sudac istrage Mile Soldo naglasio je kako je poseban razlog za određivanje istražnog zatvora bio taj što je okrivljenik državljanin Republike Kosovo, a ugovorom koji Hrvatska ima s Kosovom o suradnji u kaznenim postupcima nije predviđeno izručivanje državljana zbog kaznenog progona.

– Postupak će se voditi u Hrvatskoj. Doduše, po tom sporazumu postoji zakonska mogućnost da se vodi na Kosovu, ali za takvu je odluku potrebna suglasnost obiju država. O tome ne odlučuje obrana – rekao je Soldo.

Igor Cišper, odvjetnik osumnjičenog vozača, kazao je da je uspio razgovarati s branjenikom te da je njemu žao što se sve to dogodilo. Iako županijsko državno odvjetništvo tvrdi da je 52-godišnji vozač s Kosova bio umoran i nesposoban za sigurnu vožnju, Cišper je porekao informaciju da je njegov branjenik na trenutak zaspao za upravljačem. Vozač se na ispitivanju branio šutnjom.

VIDEO: Vozač autobusa priveden je uponedjeljak u Županijsko državno odvjetništvo u pratnji policije.

– Koliko ja imam informaciju od njega, on nikad nikome nije rekao da je zaspao – tvrdi i dodaje da mu je vozač otkrio što se dogodilo, no o tome ne može govoriti. Vozača će, otkrio je Cišper, braniti on i Ljubo Pavasović Visković.

Na upit da prokomentira priopćenje prema kojem je mogući uzrok nesreće umor vozača i nesposobnost da sigurno upravlja vozilom, Cišper je odgovorio: – Ja doista ne znam kako je državno odvjetništvo u Slavonskom Brodu došlo do tog zaključka.

Na upit da potvrdi ili demantira informaciju po kojoj bi cijeli slučaj mogao biti predan kosovskom pravosuđu, Cišper je odgovorio da o tome nije bilo riječi i da će tek vidjeti postoji li takva mogućnost.

Na saslušanju u Županijskom državnom odvjetništvu osumnjičeni se vozač branio šutnjom. Zamjenik županijske državne odvjetnice Franko Kopunić zatražio je prometno vještačenje te ispitivanje nekoliko svjedoka koji su bili u autobusu. S obzirom na to da se radi o svjedocima koji odlaze iz Hrvatske, dokazno ročište sa svjedocima po hitnom je postupku održano već jučer.

– Vještak će pregledati autobus i dati svoj nalaz i mišljenje – rekao je Kopunić te dodao kako stav o umoru i nesposobnosti vozača proizlazi iz načina i okolnosti iz koje je počinjeno kazneno djelo, iz tragova pneumatika na autobusu i svih ostalih okolnosti koje su utvrđene očevidom.

O prometnoj nesreći i akciji spašavanja putnika iz autobusa koji je sletio s autoceste oglasili su se i iz Brodsko-posavske županije.

U priopćenju navode da, nakon što su neozlijeđeni putnici u ponedjeljak u vlastitom aranžmanu napustili Hrvatsku, u utorak u poslijepodnevnim satima svi koji mogu putovati zrakoplovom iz Osijeka odletjeli su u Prištinu. Osigurana su i dva sanitetska vozila za prijevoz ozlijeđenih u Zagreb, a potom i na daljnje liječenje u državu prema vlastitom izboru.

Foto: Ivica Galovic/PIXSELL 27.07.2021., Slavonski Brod - Dio putnika stradalih u ​teskoj prometnoj nesreci​ na A3 napustili su danas poslije podne Slavonski Brod. Njih 22​-je​ prevezeni su u Zra​c​nu luku Osijek odakle ce carter letom veceras u 21 sat otputovati za Pristinu. Photo: Ivica Galovic/PIXSELL

Mišljenje obrane

Jedan od najpoznatijih hrvatskih odvjetnika Ljubo Pavasović Visković, koji također brani vozača, poručio je kako njegov branjenik sigurno nije rekao da je zaspao za volanom.

– Važno je naglasiti kako je priča o tome da bi vozač zaspao za volanom i da bi on to nekome iskazao potpuna dezinformacija. Doista ne znam otkud se to našlo u medijskom prostoru. Dakle, radi se o nečemu što nije točno i to sasvim sigurno nije dio njegove obrane – rekao je Pavasović Visković.

Dodao je kako je za sada prerano govoriti o tome na čemu će temeljiti obranu, jer postupak je tek počeo.

– Trebamo ipak malo pričekati, da vidimo sudski spis, a i da vozač bude u stanju u kojem će se moći više koncentrirati na svoju obranu, a manje na tragediju koja ga je zadesila. Radi se o jednoj ogromnoj tragediji, tako da će obrana svoje odluke donositi kako vrijeme bude išlo – istaknuo je Pavasović Visković.

Podsjetimo, stravična nesreća dogodila se u nedjelju rano ujutro. Putnici su većinom bili državljani Kosova koji rade u Njemačkoj, no među njima je bilo i djece. Na mjesto događaja ubrzo su stigli policija, hitna pomoć i vatrogasci. Smrtno je stradalo deset osoba, a 44 putnika zaprimljena su u slavonskobrodsku bolnicu, gdje im je pružena liječnička pomoć. Među poginulima je i drugi vozač autobusa. Autobus je prometovao na relaciji Frankfurt – Priština, prometnog prijevoznika Deva Tours sa sjedištem u Prištini.