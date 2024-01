Volonteri azila oduševljeni potezom zaposlenica poznatog modnog brenda: 'To je takav melem na ranu'

Volonteri osječkog azila ostali su ugodno iznenađeni kada su vidjeli kako su se za jednog napuštenog psa pobrinule zaposlenice Zare u Osijeku koja se nalazi u trgovačkom centru Portanova. Azil je dobio poziv da se ondje nalazi pas bez vlasnika kojeg su zaposlenice Zare pronašle kako se smrzava ispred trgovačkog centra. Psa su uvele u trgovinu pa je on volontere iz azila dočekao na sigurnom i toplom.

- Saznale smo nešto što nismo znale, a to je da je Zara pet friendly i da u nju mogu psi pa su ga cure koje tamo rade odmah uvele da se ugrije, ostavile ga lijepo na muškom odjelu da čila i da nas čeka. Došlo mi da se uopće ne žurimo. Mogu misliti kakav je to bio nesvakidašnji prizor za ovu zemlju, ovaj grad, da jedan pas leži nasred trgovine i ničim se pretjerano ne uzrujava. Meni je to, taj mali simbol ljudske dobrote, to što su trgovkinje uvele psa u trgovinu dok je vani snijeg i minus, meni je to takav melem na ranu da nemate pojma. I svaka im čast na tome! - objavljeno je na Facebook stranici osječkog azila koji sada za psa traži nekoga tko bi ga udomio.

- On vam se od zove Lunjo, mlad je (možda godinu dana ako ima), jako, ali baš jako, jako je drag i kuler je ali ono, što da vam ja sad pričam, zamislite psa koji je pola smjene iskulirao u jednoj od najposjećenijih trgovina u našem gradu, nikakvu štetu nije napravio, nije gnjavio ljude, on se fino naspavao, ugrijao i ono, osjećam se kao da smo mi zlikovci u cijeloj priči jer smo ga odveli - objavljeno je.

- Ajmo, Lunjo traži kume i kumove pa nam se javite u inbox pliz, ovakvom momku je sevap bit familija. A ako ga želite bolje upoznati jer biste ga učinili svojim, vrata Azila samo za vas su otvorena - dodaju.