'Voljela bih se vratiti u svijet Star Treka, ali ne bih da mi scenarij piše umjetna inteligencija'

Fenomen Zvjezdanih staza, popularne znanstveno-fantastične već više od 50 godina fascinira fanove i svijet filmova i TV serija. Ovoga vikenda u Hrvatskoj se održava najdugovječnija žanrovska konvencija u ovom dijelu Europe pod svojim prepoznatljivim imenom SFeraKon, a upravo će Zvjezdane staze imati zapaženu ulogu kroz počasne goste kanadsku glumicu Nicole de Boer koja je utjelovila ulogu Ezri Dax u seriji Star Trek: Deep Space Nine, te insiderica franšize Lolita Fatjo koja je radila u produkciji više Trek serija i filmova. Stoga, ne iznenađuje da i domaći fanovi Zvjezdanih staza jedva čekaju ovogodišnji SFeraKon pa su se udružile i domaće udruge fanova USS Croatia i Section 31 kako bi ovaj pripremili nezaboravni vikend za posjetitelje na zagrebačkom FER-u.

Uoči SFeraKona u Zagrebu sam razgovarao s Nicole de Boer. Dojma sam da i ona jednako uzbuđeno kao i fanovi dočekuje konvenciju. Iako je ulogu Ezri Dax u posljednjoj sezoni Deep Space Ninea ostvarila prije više od 20 godina!

- Ne mogu vjerovati da je već toliko prošlo! Kada sam dobila taj posao producent mi je prvo rekao 'Jesi li spremna za ovo? Ova će ti uloga promijeniti život'. I to se stvarno i dogodilo, stvarno mi je ova serija promijenila život. I još uvijek ga mijenja i 20 godina poslije. Imam priliku putovati svijetom i ići na sve ove konvencije po svijetu, upoznavati fanove... Osjećam se vrlo zahvalno i blagoslovljeno zbog toga. A sada uz Netflix i sve ove streaming platforme stvaraju se i generacije novih ljubitelja franšize, ljudi iznova gledaju te serije i popularnost se nastavlja, sve je i dalje vrlo živo. Volim upoznati mlade fanove koji su tek otkrili Star Trek. Ova serija mi je omogućila da putujem posvuda i da dođem na nova mjesta kao sada u Hrvatsku. Ovdje nisam nikad bila i radujem se novom iskustvu.

Kako se pripremate za konvencije? Trebate li osvježavati znanje, fanovi su prilično dobro upoznati sa sadržajem serija, znam da se puno pripremaju za susret s vama.

- Ponekad se trebam malo pripremiti kada imam pauzu između konvencija. Ali, nedavno sam bila na velikom Star Trek krstarenju pa se osjećam opet vrlo upućenom.

Kažu da glumci često više o serijama nauče kad priča završi i kasnije po festivalima i konvencijama, nego tijekom samog snimanja?

- Da, to se događa jer kada snimate razmišljate samo o svom liku. Prije nego sam dobila ulogu Ezri Dax već sam bila fan serije Zvjezdane staze Sljedeća generacija pa sam voljela Star Trek, ali neki glumci nisu. A onda odeš na konvencije i pričati sa svim tim fanovima i oni spomenu toliko stvari za koje uopće nisi znao. Tako da sam puno o Star Treku naučila baš na susretima s fanovima.

Biste li onda rekli da više uživate danas, nego dok ste snimali seriju?

- Da, sada imam priliku puno više uživati, i uključuje puno više toga. Prije sam se fokusirala samo na svoju ulogu i svojoj seriji, a sada učim i o drugim serijama i kako to sve izgleda iz perspektive ljudi koji gledaju sav taj sadržaj. I sada su mi neke stvari puno jasnije kada se gleda razvoj nekih likova kroz različite sezone.

Nekad imamo dojam da ne vole svi glumci druženja s fanovima, a zasigurno nije ni lako satima razgovarati s puno ljudi, kako se vi u tome snalazite?

- Ima različitih glumaca. Neki vole samo odraditi svoj posao i fokusiraju se samo na to. Neki su možda i sramežljivi i ne osjećaju se ugodno u gužvama ili upoznavati sve fanove.

I glumci su sramežljivi?

Da! Svakako, neki su baš vrlo sramežljivi. Kada glumiš nekoga drugog to jer potpuno drugačije. I ja sam bila vrlo sramežljiva. Toliko da bi mi izbio osip po vratu kada sam trebala imati neki govor u školi. Ali, uživjeti se u neku ulogu je drugačije, koristiš maštu i postaješ netko drugi. Ali, ako predstavljaš baš sebe i moraš javno govoriti onda sam bila nervozna. Sada nemam više tih problema, volim se družiti i upoznavati fanove. Osobno jako uživam u tome. Na velikim konvencijama to može biti jako dug dan, ali tada mi je najgore što nemam dovoljno vremena posvetiti se fanovima. Oni dobiju samo po dvije minute, a ja želim dati pažnju svakom posjetitelju. Istina, iscrpljen si na kraju takvog dana gdje stalno nekoga upoznaješ i dijeliš autograme. Ali, to gledam pozitivno, dobro se osjećam poslije.

10.5.2023., Zagreb - Kanadska glumica Nicole de Boer. Photo: Neva Zganec/PIXSELL Foto: Neva Zganec/PIXSELL

Znači, manja konvencija poput zagrebačke zvuči idealno za vas?

- Baš tako. Stvarno obožavam male konvencije, zna biti jako lijepo. Sada već poznajem europske fanove, divni su i puni poštovanja. Uvijek uživam u Europi, a sada sam prvi put i u Hrvatskoj. Ljudi mi kažu da su uzbuđeni što će me upoznati, ali zapravo su uzbuđeni što će vidjeti jedni druge. čekaju cijelu godinu na konvenciju i onda se to pretvori u veliki party. Dakle, uglavnom se radi o tome da se svi ponovno okupe. A onda mogu ja biti dio njihove zabave.

Imate više nastupa tijekom SFeraKona, što nam možete otkriti iz svojih tema o kojima ćete govoriti?

- Iskreno nikad nemam plan. Znat ću kada krenemo. Obično se prepustim situaciji. Spremna sam i za pitanja fanova i za podjelu svojih sjećanja sa snimanja serije kao i za bilo kakvu raspravu koja se pokrene. Govorit ćemo i o ženama koje su stvarale Zvjezdane staze.

Koliko se sjećate događaja sa snimanja Zvjezdanih staza?

- Kada sam dobila ulogu jasno odmah sam znala da se radi posljednjoj sezoni. Bila sam jako sretna zbog toga posla, uzbuđeno sam čekala priliku da obučem uniformu i postanem dio Zvjezdane flote. Bilo je to uzbudljivo doba za mene, jako sam sretna što sam imala jednu od glavni uloga na seriji poput Star Trek, pa čak i ako je bilo samo na godinu dana. Scenaristi su mi davali puno posla i bilo je to jedinstveno iskustvo rada na velikoj produkciji u velikim studijima.

Je li bilo puno zezanja tijekom snimanja, podmetanja među glumcima, kako zna nekada biti?

- Ne, toga nije bilo na DS9-u. Kada sam je stigla već su odavno bili u produkciji. Također, radilo se jako dugo svaki dan, a mnogu su glumci nosili maske i proteze na licu. Vrlo je iscrpljujuće godinama nositi takvu šminku po 15, 16 sati dnevno. Tako da nije bilo puno baš šala na setu, bilo je sve puno ozbiljnije. No, bilo je trenutaka i kada smo se dobro nasmijali. Recimo, znali bismo između scena svi sjesti u Quarkov bar pa nabacivati poneke rečenice koje nas čekaju. A onda bi me Colm Meaney (glumio Milesa O'Briena op.a.) zezao i provocirao u stilu 'zar stvarno to misliš tako reći...' A ja bih mu odgovarala, e pa sad baš hoću tako! No, više sam slušala o šalama na Voyageru, naime oni su snimali preko puta nas i kod njih je bilo puno življe. Ali, kod nas nije bilo nikakvih prankova.

Jeste li na kraju uspjeli sačuvati neki komadić seta, uspomenu? Možda ste kod kuće rekreirali Quarkov bar?

- Ne, na žalost, ništa. Sjećam se zadnjeg dana na setu, odjednom sam primijetila da si svi uzimaju neke stvari za suvenire. Gledaš je l' možeš odlomiti komad namještaja, ali nisam ništa uspjela uzeti. Ali, jesam dobila bejzbol lopticu s potpisom svih s kojima sam tada radila. To je jedina stvar koju sam zadržala.

Pogledate li ponekad epizode DS9-a?

- Pogledam kada bude na televiziji i ponekad potražim na Netflixu. Pokušavala sam nagovoriti kćerku da gleda, ali nije bila posebno zainteresirana. Znate, često djecu glumaca nije briga za naše serije i filmove. Moj očuh je volio originalnu seriju pa sam s njim gledala DS9 kad sam ja došla u seriju, to je postala naša stvar što mi je bilo super i zbližilo nas je.

Značite, trebate novu seriju da se kćerka zaintrigira za novi materijal?

- Točno tako! I ja tako kažem, i još su snimali novi Star Trek u Torontu. Halo, ljudi pa ja sam u Torontu, ubacite me! Definitivno sam zainteresirana.

Što vi kažete na nove serije iz Star Trek franšize Discovery i Picard?

- Pa prvo ću vam reći da su mi posve zeznuli moju turneju po konvencijama. Jer sad više ne dobivam toliko poziva jer svi žele čuti i novu ekipu. Tako da ljudi, mičite se... Šalim se. Upoznala sam nove glumce na konvencijama i jako mi se sviđaju, a onda mi se sviđa i njihov rad. Svi smo mi kao obitelj, Star Trek obitelj. A ljudi se uvijek bune zbog nečega. Znam da fanovi svojevremeno nisu voljeli ni mene. Znate kako je bilo, svi su voljeli Jadziju, koja je bila omiljeni lik. Onda su završili s njenim likom i ubacili mene. Ali, najdraže mi je kada mi netko kaže da im se ispočetka u seriji nisam sviđala, ali da sam ih onda osvojila.

Što ima novog u vašoj glumačkoj karijeri?

I dalje sam aktivna. Upravo sam nedavno u ožujku radila na remakeu serije Matlock s divnom oskarovkom Kathy Bates za CBS. Snimali su pilot epizodu u Torontu i sudjelovala sam na tome tako da sam i dalje u glumi.

Imam nekoliko pitanja od hrvatskih obožavatelja Zvjezdanih staza stvaranja. Maša pita "Tko se bolje ljubi Worf, Bashir ili Kira?"

- O ne. Mrzim kad me to pitaju. Samo se šalim. Pa, naravno, Kira. Taj je bio prilično dobar. Uvijek ću izabrati taj odgovor.

Hrvoje vas pita 'Za koju svoju ulogu u TV emisiji ili filmu mislite da je najbolja? I zašto je to uloga kadetkinje Brie Tristan u 13. epizodi serije Outer limits "Kvaliteta milosrđa"?

- Oh, mislim da sam to stvarno rekla. Jako sam uživala u toj epizodi. Sviđa mi se kako je napisana i sviđa mi se obrat na kraju. Super mi je što smo samo Robert Patrick i ja u ćeliji. Sve to čini to jednu od mojih najdražih uloga koje sam ostvarila. Ali, naravno, gledajući širu sliku, Zvjezdane staze su bile tako važan dio mog života, Ezri je bila tako divan lik za mene u tom trenutku mog života. Nisam točno znala što će scenaristi napraviti s mojim likom, ali vjerovala sam piscima i intuitivno sam znala da će moj posao uključivati likove koji se bore s tugom. Upravo su bili izgubili Jadziju. Znala sam da ću se baviti likom koji se pronalazi i mora biti ranjiv kako bi naučio o sebi i pomogao drugim likovima da nauče i, znate, nose se sa svojom tugom zbog gubitka.

10.5.2023., Zagreb - Kanadska glumica Nicole de Boer. Photo: Neva Zganec/PIXSELL Foto: Neva Zganec/PIXSELL

Jeste li ikada mogli davati sugestije scenaristima za razvoj svog lika?

- Ne, nikako. O tome se nije ni raspravljalo, čitaš točno to što dobiješ i to je to. Ne smiješ promijeniti niti jednu jedinu riječ. Ali, srećom naši su autori biti divni. U to vrijeme serije su se pisale sa samostalnim epizodama. Danas je sve povezano u nastavcima, ali u naše vrijeme mi smo bili među rijetkima koji su tako radili. To je s vremenom postalo jako popularno i danas svi tako rade.

Božidar pita "Biste li pristali vratiti se na set kao Ezri Dax?"

- Mislim da sam svima već obznanila da bih to željela. Vrijeme radnje također može dobro odgovarati. Dakle, da, voljela bih to. I mislim da sam jedna od mlađih iz te grupe pa definitivno ima smisla. Samo poručujem producentima da svakim danom starim i da požure i zovu me čim prije!

U Hollywoodu je u tijeku štrajk scenarista koji traže bolje uvjete. Jedna od točaka razdora je korištenje umjetne inteligencije. Biste li uzeli scenarij koji je napisao AI?

- Postoji mnogo prekrasnih aplikacija za koje nam umjetna inteligencija može pomoći, ali u krivim rukama mogu se napraviti i loše stvari s tehnologijom. Zapravo sam prilično zabrinuta zbog utjecaja na rad kreativaca. Mislim da to utječe na naš posao. Ne bih se osjećala ugodno koristeći scenarij koji je napisala AI jer bi to značilo da moji prijatelji koji su pisci neće dobiti svoj posao. Trenutno u potpunosti podržavam pisce u njihovom štrajku, naravno, svijet se mijenja i piscima je sve teže i teže biti cijenjeni.